Ανάλυση CNN: Τα τρία ερωτήματα μετά το αδίεξοδο των διαπραγματεύσεων των ΗΠΑ και του Ιράν

Άδοξα έληξαν οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, σε μία από τις σημαντικότερες συναντήσεις των τελευταίων 45 χρονών στο Πακιστάν, με τις δύο χώρες να καταλήγουν ότι «συμφωνούν ότι διαφωνούν».

Έπειτα από συνομιλίες που διήρκησαν 21 ώρες, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς δήλωσε ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε τους όρους της Ουάσιγκτον, οι οποίοι «ήταν πολύ ευέλικτοι» και η «τελική και καλύτερη προσφορά» των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, το Ιράν απέδωσε τερματισμό των διαπραγματεύσεων, στις «παράλογες απαιτήσεις» των Αμερικανών για την εγκατάλειψη του πυρηνικού του προγράμματος και παράδοση του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ.

Ως αποτέλεσμα, ο Τζέι ντι Βανς και η αμερικανική αντιπροσωπεία αναχώρησαν σήμερα από το Ισλαμαμπάντ «με άδεια χέρια» και η 70μελης ιρανική αντιπροσωπεία επέστρεψε στην Τεχεράνη.

Παρόλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ, όσο οι συνομιλίες βρίσκονταν σε εξέλιξη, δήλωσε ότι «δεν έχει καμία διαφορά για μένα αν οι ΗΠΑ και το Ιράν καταλήξουν σε συμφωνία – ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί, κερδίζουμε. Έχουμε νικήσει ολοκληρωτικά αυτή τη χώρα και ας δούμε τι θα συμβεί».

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, οι δύο πλευρές πήγαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με διαφορετικές απόψεις όχι μόνο ως προς την ουσία, αλλά και ως προς το ύφος και την ιδιοσυγκρασία.

Οι αντίστοιχες αντιπροσωπείες συμμετείχαν σε αυτές τις συνομιλίες με εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις: Ο Βανς φαινόταν να επιδιώκει μια σχετικά γρήγορη λύση μετά την εφαρμογή μιας δύο εβδομάδων κατάπαυσης του πυρός, αλλά η Τεχεράνη συνήθως κινείται πολύ πιο αργά, διαπραγματευόμενη μακροπρόθεσμα.

Όπως σχολιάζει το CNN, η εκεχειρία επιτεύχθηκε με φόντο την ακραία απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να εξαφανίσει έναν πολιτισμό και να ανατινάξει τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τις βασικές υποδομές του Ιράν. Το αν αυτή η απειλή θα τεθεί ξανά σε εφαρμογή αποτελεί πλέον βασικό ερώτημα.

Δύο ακόμη θεμελιώδη ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα: Πώς θα αντιδράσει το Ιράν στην αποχώρηση των ΗΠΑ; Και για πόσο ακόμα θα παραμείνει η παγκόσμια οικονομία σε κατάσταση αβεβαιότητας;

Μετά τις άκαρπες διαπραγματεύσεις, το Πακιστάν – που διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή – κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν να συνεχίσουν να σέβονται την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων.

«Είναι επιτακτικής σημασίας οι δύο πλευρές να συνεχίσουν να σέβονται τη δέσμευσή τους υπέρ της κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο Πακιστανός ΥΠΕΞ Ισάκ Νταρ.

Την ίδια ώρα, το Ισλαμαμπάντ τόνισε ότι θα συνεχίσει να διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή «του για να διευκολύνει τον διάλογο ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τις ΗΠΑ τις ερχόμενες ημέρες».