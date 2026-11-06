Ανάλυση BBC: Τέσσερα βασικά συμπεράσματα από τις ενδιάμεσες εκλογές με φόντο την προεδρική αναμέτρηση του 2028

Ενώ η καταμέτρηση των ψήφων στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ συνεχίζεται, το πολιτικό σκηνικό έχει ήδη αρχίσει να στρέφεται προς την προεδρική αναμέτρηση του 2028.

Ενισχυμένοι από τα σημαντικά κέρδη τους στο Κογκρέσο, οι Δημοκρατικοί θα έχουν πλέον πολιτική δυναμική καθώς προετοιμάζονται για την εκλογική αναμέτρηση που θα αναδείξει τον διάδοχο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, μια καλή επίδοση στις ενδιάμεσες εκλογές δεν εγγυάται τη νίκη στις προεδρικές εκλογές δύο χρόνια αργότερα. Ο Μπαράκ Ομπάμα επανεξελέγη το 2012, παρά τις μεγάλες εκλογικές επιτυχίες των Ρεπουμπλικανών το 2010.

Κανείς δεν έχει ανακοινώσει μέχρι στιγμής επίσημα την υποψηφιότητά του για την προεδρία, ωστόσο οι πιθανοί διεκδικητές προετοιμάζονται ήδη παρασκηνιακά.

Οι δηλώσεις του αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς, σχετικά με τα αίτια της εκλογικής ήττας των Ρεπουμπλικανών έχουν ερμηνευθεί ως μια προσπάθεια να ανοίξει τον δρόμο για την προεδρική του υποψηφιότητα το 2028.

Τα αποτελέσματα των εκλογών της Τρίτης και το ιστορικό μέγεθος των κερδών των Δημοκρατικών ενδέχεται να επηρεάσουν την προεδρική αναμέτρηση με διάφορους τρόπους.

1. Οι νικητές του 2026 που αποκτούν πολιτική δυναμική

Αρκετά προβεβλημένα πρόσωπα, τα οποία θεωρούνται πιθανοί υποψήφιοι για την προεδρία, συμμετείχαν στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 και ορισμένα εξ αυτών εξήλθαν πολιτικά ενισχυμένα.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Τζόρτζια, Τζον Όσοφ, επικράτησε με σημαντική διαφορά σε μια πολιτικά αμφίρροπη πολιτεία, την οποία είχε κερδίσει ο Τραμπ το 2024.

Παρότι στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι δεν σχεδιάζει να διεκδικήσει την προεδρία, η επιτυχημένη προεκλογική του εκστρατεία, η οποία περιλάμβανε αρκετές στιγμές που έγιναν viral, ενίσχυσε την αναγνωρισιμότητά του σε εθνικό επίπεδο.

Ένας ακόμη πιθανός υποψήφιος των Δημοκρατικών, ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο, επικράτησε με άνεση του Ρεπουμπλικανού αντιπάλου του.

Ο Σαπίρο δεν έχει δεσμευτεί ότι θα διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα το 2028. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι η ευρεία απήχησή του στην εκλογικά κρίσιμη πολιτεία της Πενσιλβάνια αποτελεί ένδειξη ότι θα μπορούσε να είναι ανταγωνιστικός σε εθνικό επίπεδο.

Ο κυβερνήτης του Ιλινόι, Τζέι Μπι Πρίτσκερ, κέρδισε επίσης τις εκλογές, έπειτα από μια προεκλογική εκστρατεία που πολιτικοί σχολιαστές στην πολιτεία του χαρακτήρισαν ως «προπόνηση» ενόψει μιας πιθανής προεδρικής υποψηφιότητας.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, δεν μπορούσε να διεκδικήσει επανεκλογή στις ενδιάμεσες εκλογές, ωστόσο έχει επενδύσει πολιτικά στο αποτέλεσμα μιας λαϊκής πρωτοβουλίας για τη φορολόγηση των εύπορων κατοίκων της πολιτείας, την οποία ο ίδιος είχε πολεμήσει δημόσια.

Από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών, δύο πιθανά πρόσωπα για την προεδρική κούρσα του 2028 συμμετείχαν στις εκλογές στο Άρκανσο.

Ο γερουσιαστής Τομ Κότον και η κυβερνήτης Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, πρώην εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης Τραμπ, κατάφεραν να διατηρήσουν τις θέσεις τους, αλλά με μικρότερη διαφορά από ό,τι στο παρελθόν. Και οι δύο συγκέντρωσαν λίγο πάνω από το 50% των ψήφων σε μια παραδοσιακά συντηρητική πολιτεία.

2. Ο Τζέι Ντι Βανς και οι σύμμαχοι του Τραμπ βρίσκονται υπό πίεση

Οι δημοσκοπήσεις εξόδου από τα εκλογικά τμήματα δείχνουν ότι η στροφή των ψηφοφόρων εναντίον των Ρεπουμπλικανών οφειλόταν εν μέρει στη δυσαρέσκεια για τις ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ.

Αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στους πιθανούς διαδόχους του, οι οποίοι προέρχονται από την ηγετική ομάδα της σημερινής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Το πρόσωπο που έχει πληγεί περισσότερο από αυτή την εκλογική αναμέτρηση είναι ο Βανς», δήλωσε η Κάρεν Μπέκγουιθ, καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Case Western Reserve του Οχάιο.

Ο Βανς έχει ήδη επιχειρήσει να αποστασιοποιηθεί από την εκλογική ήττα, αλλά και από την εξωτερική πολιτική περιπέτεια στο Ιράν, η οποία αποδείχθηκε πολιτικά καταστροφική για το κόμμα του.

«Ο λόγος που χάσαμε είναι ο πόλεμος», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Ο Ρούμπιο, από την πλευρά του, έχει διαψεύσει τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη θέση του ενόψει μιας πιθανής προεδρικής υποψηφιότητας το 2028.

Άλλοι πιθανοί υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών ενδέχεται να ωφεληθούν από το γεγονός ότι δεν αποτελούν μέρος της σημερινής κυβέρνησης. Ορισμένοι έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνουν τη δική τους θέση σχετικά με τα αίτια της ήττας και τα επόμενα βήματα του κόμματος.

Σε μια εκτενή ανάρτησή του στο X, ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ, ο οποίος δεν συμμετείχε στις εκλογές φέτος, υποστήριξε ότι πολλοί Ρεπουμπλικανοί πολιτικοί έδιναν την εντύπωση πως «δεν ενδιαφέρονταν» για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ψηφοφόροι.

«Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι σκοτεινά, αλλά η νύχτα είναι πάντα πιο σκοτεινή λίγο πριν από την αυγή και το ξημέρωμα έρχεται», έγραψε. «Αυτή είναι η θερμή προσευχή μου και αυτή είναι η δέσμευσή μου απέναντί σας».

Αντίστοιχα επικριτικός εμφανίστηκε και ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, ο οποίος είχε εγκαταλείψει την προεδρική του υποψηφιότητα το 2024, αφού υπέστη συντριπτική ήττα στην πρώτη φάση της εσωκομματικής αναμέτρησης από τον Τραμπ. Ο ΝτεΣάντις υπέδειξε τις νίκες των Ρεπουμπλικανών στη Φλόριντα ως απόδειξη του τι μπορεί να επιτύχει το κόμμα.

3. Κεντρώοι και αριστεροί Δημοκρατικοί διεκδικούν τον έλεγχο του πολιτικού μέλλοντος του κόμματος

Τόσο η κεντρώα όσο και η αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος διεκδικούν μερίδιο της εκλογικής επιτυχίας, καθώς αξιολογούν τα αποτελέσματα και εξετάζουν πιθανούς υποψηφίους για το 2028.

Δεκάδες πρόσωπα έχουν ήδη αρχίσει να προετοιμάζονται, δήλωσε στο BBC ο Τζιμ Μεσίνα, πρώην σύμβουλος του Μπαράκ Ομπάμα.

Η νίκη του Ελ-Σαγέντ στο Μίσιγκαν αποτέλεσε μια σημαντική στιγμή για την αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών, καθώς κατάφερε να επικρατήσει σε μια πολιτεία που θεωρείται εκλογικά αμφίρροπη. Οι υποστηρικτές του εκτιμούν πλέον ότι η νίκη του μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στους υποψηφίους της αριστερής πτέρυγας ενόψει των προεδρικών προκριματικών εκλογών του 2028.

«Οι παλιές αντιλήψεις σχετικά με το ποιος θεωρείται εκλόγιμος έχουν πλέον καταρρεύσει. Οι τολμηροί, λαϊκιστές υποψήφιοι με οικονομικό προσανατολισμό, που προέρχονται εκτός του παραδοσιακού πολιτικού κατεστημένου, απέδειξαν ότι μπορούν να κερδίσουν σε πολιτείες-κλειδιά», δήλωσε ο Άνταμ Γκριν, συνιδρυτής της Επιτροπής για την Προοδευτική Αλλαγή (Progressive Change Campaign Committee).

Ο Γκριν πρόσθεσε ότι «το έδαφος είναι πλέον πρόσφορο» για υποψηφίους όπως η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, βουλευτής των Δημοκρατικών από τη Νέα Υόρκη, ώστε να διεκδικήσουν το προεδρικό χρίσμα και να γνωρίζουν ότι έχουν πιθανότητες να κερδίσουν.

Δεκάδες πρόσωπα εξετάζουν το ενδεχόμενο να διεκδικήσουν την προεδρία το 2028, σύμφωνα με πρώην σύμβουλο του Ομπάμα.

Οι μετριοπαθείς Δημοκρατικοί, ωστόσο, διεκδικούν και εκείνοι το δικό τους μερίδιο στην εκλογική επιτυχία, επικαλούμενοι τις νίκες τους σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ομάδα των μετριοπαθών Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, γνωστή ως Blue Dog Caucus, εξασφάλισε τουλάχιστον 14 νέες έδρες, σχεδόν διπλασιάζοντας τη σημερινή κοινοβουλευτική της δύναμη.

Αυτό έχει οδηγήσει πολλούς εκπροσώπους αυτής της πτέρυγας στο συμπέρασμα ότι οι κεντρώοι υποψήφιοι, οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως πραγματιστές και πρόθυμοι να συνεργαστούν με τους συντηρητικούς, θα μπορούσαν να προσελκύσουν και Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους.

Δεδομένης της επιτυχίας των Δημοκρατικών υποψηφίων που έθεσαν στο επίκεντρο το κόστος ζωής, είναι πιθανό ότι μια στρατηγική με βασικό άξονα την οικονομία θα αποτελέσει και πάλι κεντρικό στοιχείο της προεκλογικής εκστρατείας σε δύο χρόνια.

Η Αμιρά Σικιέρα, διευθύντρια ομοσπονδιακών υποθέσεων του Κόμματος των Εργαζόμενων Οικογενειών (Working Families Party), δήλωσε ότι οι υποψήφιοι που θα πετύχουν το 2028 θα πρέπει να συνδυάσουν τον οικονομικό λαϊκισμό με νεότερα ζητήματα, όπως η δημιουργία data centres.

4. Η υποστήριξη των ισπανόφωνων ψηφοφόρων πρέπει να κερδηθεί

Και τα δύο κόμματα καλούνται να αντιμετωπίσουν έναν μεταβαλλόμενο εκλογικό χάρτη και μια πολιτικά διαφοροποιούμενη εκλογική βάση ενόψει του 2028.

Περιοχές της χώρας που θεωρούνταν κάποτε «ασφαλείς» για τους Ρεπουμπλικανούς δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίζονται ως αδιαμφισβήτητα συντηρητικά προπύργια.

Το Τέξας έχει πλέον μόνο έναν Ρεπουμπλικανό σε πολιτειακό αξίωμα, γεγονός που σημαίνει ότι οι 40 εκλέκτορές του θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο σκληρής εκλογικής διεκδίκησης το 2028.

Η Κριστίνα Πασκούτσι, πολιτική σχολιάστρια και πρώην υποψήφια για τη Γερουσία στην Καλιφόρνια, δήλωσε ότι οι ενδιάμεσες εκλογές «αμφισβητούν παγιωμένες πολιτικές αντιλήψεις» και αποδεικνύουν ότι «κανένα από τα δύο κόμματα δεν έχει την πολυτέλεια να θεωρεί δεδομένη την υποστήριξη των παραδοσιακών εκλογικών του προπυργίων».

Αυτό ισχύει τόσο για τους Δημοκρατικούς όσο και για τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι θα πρέπει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων που δεν έχουν σταθερή κομματική προτίμηση, πρόσθεσε η Πασκούτσι, η οποία είναι σήμερα διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων και επικοινωνίας Atlas Global: «Κανένα από τα δύο κόμματα δεν έχει αυτούς τους ψηφοφόρους εξασφαλισμένους», σημείωσε.

Η εκλογική συμμαχία του Τραμπ, η οποία αποτελούνταν από ψηφοφόρους της εργατικής τάξης και Λατινοαμερικανούς, παρουσίασε ρωγμές, αντιστρέφοντας πολλά από τα κέρδη που είχε πετύχει ο ίδιος στις συγκεκριμένες εκλογικές ομάδες κατά την επιτυχημένη προεκλογική του εκστρατεία το 2024.

Η Ντριένα Σίξτο, πρώην εκπρόσωπος της οργάνωσης Turning Point USA και συντηρητική πολιτική σχολιάστρια, δήλωσε στο BBC ότι θεωρεί πως οι Ρεπουμπλικανοί θα πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο απευθύνονται στους ισπανόφωνους ψηφοφόρους ενόψει του 2028, εάν θέλουν οποιοσδήποτε μελλοντικός υποψήφιός τους να αντιστρέψει την αρνητική τάση.

«Την προηγούμενη φορά, το προεκλογικό μήνυμα επικεντρωνόταν στην ασφάλεια των κοινοτήτων και στην καταπολέμηση της διακίνησης ανθρώπων», ανέφερε.

«Μετά την ορκωμοσία του προέδρου, νομίζω ότι μεγάλο μέρος της επικοινωνιακής στρατηγικής του Λευκού Οίκου έδωσε υπερβολική έμφαση στις απελάσεις. Εκεί δημιουργήθηκε το ρήγμα».