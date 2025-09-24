Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2025

Όλοι οι υποψήφιοι των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΓΕΛ θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους και στην ιστοσελίδα πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου με κεφαλαίους χαρακτήρες. Επίσης, οι βαθμολογίες θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό τους τηλέφωνο, σε όσους το είχαν αιτηθεί.

Από το υπουργείο Παιδείας διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις που αναρτώνται στα λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

Θα ακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ειδικών και μουσικών μαθημάτων, τη δημιουργία κωδικού ασφαλείας και την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου.