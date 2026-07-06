Ανακοινώθηκαν οι γραμματείς και οι αναπληρωτές του ΠΑΣΟΚ σε Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης

Ανακοινώθηκαν οι νέες ανανεωμένες νομαρχιακές επιτροπές εκλογικού αγώνα του ΠΑΣΟΚ για την Α’ και Β’ περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Αυτές είναι:
Α Θεσσαλονίκης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΚΟΥΣΤΟΧΗΝΑΣ ΣΤΑΘΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
ΡΙΓΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΕΛΗ:
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΔΕΣΗ ΒΑΣΙΑ
ΜΑΡΑΝΤΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΟΥΤΣΗΣ ΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΑΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΙΤΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΠΙΤΣΙΩΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΑΞΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΦΙΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ
ΧΕΙΡ ΡΙΚΑΡΝΤΟ
Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΠΑΤΖΑΡΑΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΑΝΝΥ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ
ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΕΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΖΗΛΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΥΡΤΣΑΛΙΩΤΗΣ ΜΑΚΗΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΙΑΡΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΝΤΟΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΔΡΟΣΟΥΛΑ
ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΤΕΡΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ