ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακοινώθηκαν οι γραμματείς και οι αναπληρωτές του ΠΑΣΟΚ σε Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης

από Team MyPortal.gr
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Ανακοινώθηκαν οι νέες ανανεωμένες νομαρχιακές επιτροπές εκλογικού αγώνα του ΠΑΣΟΚ για την Α’ και Β’ περιφέρεια Θεσσαλονίκης.

Αυτές είναι:

Α Θεσσαλονίκης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΚΟΥΣΤΟΧΗΝΑΣ ΣΤΑΘΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
ΡΙΓΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΜΕΛΗ:

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΑΔΕΣΗ ΒΑΣΙΑ

ΜΑΡΑΝΤΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΑΡΝΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΟΥΤΣΗΣ ΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΚΑΡΟΥ ΜΕΛΙΝΑ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΙΤΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΠΙΤΣΙΩΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΤΑΤΗΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΤΑΞΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΣΑΡΔΑΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΦΙΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ

ΧΕΙΡ ΡΙΚΑΡΝΤΟ

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΠΑΤΖΑΡΑΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΑΝΝΥ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ

ΓΙΟΥΡΟΥΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΖΕΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΖΗΛΙΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

ΚΑΤΣΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

ΚΥΡΤΣΑΛΙΩΤΗΣ ΜΑΚΗΣ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΙΑΡΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΝΤΟΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΔΡΟΣΟΥΛΑ

ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΤΕΡΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

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