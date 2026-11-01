Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΝΔ για την επίθεση στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη

«Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτή Α΄ Αθηνών Θάνου Πλεύρη, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να τοποθετήσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς στην είσοδο του γραφείου του στο κέντρο της Αθήνας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΝΔ.

Το κυβερνών κόμμα προσθέτει: «Η Νέα Δημοκρατία στέκεται αταλάντευτα απέναντι σε κάθε μορφή βίας και καλεί όλα τα κόμματα να εκφράσουν καθαρά και δυνατά την αυτονόητη αποδοκιμασία και καταδίκη τους.

Η Δημοκρατία μας και όσοι την υπηρετούν, δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τους εχθρούς της».