Ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ. για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

Ανακοίνωση για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στη μεγάλη πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, εξέδωσε ο Τομέας Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης:

Με βαθιά οδύνη πληροφορηθήκαμε τον τραγικό θάνατο ενός εποχικού και ενός 5ετούς υποχρέωσης πυροσβέστη κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, την ώρα που ισχυρές πυρκαγιές δοκιμάζουν ταυτόχρονα την Πάρο και τη Λέσβο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους και σε ολόκληρη την οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι γυναίκες και οι άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος, μαζί με όλα τα στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, δίνουν αυτές τις ώρες έναν εξαιρετικά δύσκολο αγώνα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των οικισμών και του φυσικού περιβάλλοντος, συχνά κάτω από ακραίες και ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες. Η απώλεια των δύο πυροσβεστών υπενθυμίζει με τον πιο τραγικό τρόπο το βαρύ τίμημα που μπορεί να έχει αυτή η αποστολή.

Το γεγονός ότι οι δύο πυροσβέστες υπηρετούσαν ως εποχικοί ή 5ετούς υποχρέωσης αναδεικνύει μια πραγματικότητα που δεν μπορεί πλέον να αγνοείται. Οι εποχικοί και 5ετούς θητείας πυροσβέστες καλύπτουν διαχρονικά κρίσιμες επιχειρησιακές ανάγκες, συμμετέχοντας ισότιμα στις πιο απαιτητικές και επικίνδυνες αποστολές. Η Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει έμπρακτα την προσφορά τους και να δώσει οριστική, δίκαιη και βιώσιμη λύση στα διαχρονικά τους αιτήματα αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία και γνώση που έχουν αποκτήσει.

Αυτή την ώρα, προτεραιότητα έχει η ασφαλής ολοκλήρωση των επιχειρήσεων κατάσβεσης και η προστασία των πολιτών και των περιοχών που εξακολουθούν να δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές. Οι σκέψεις μας βρίσκονται με όλους όσοι επιχειρούν στην πρώτη γραμμή».