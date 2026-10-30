Ανακοίνωση Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: «Δεν θα ηρεμήσουμε αν δεν μπουν φυλακή οι υπαίτιοι»

Ανακοίνωση εξέδωσαν το μεσημέρι της Παρασκευής (30/10) ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, εξιστορώντας τα όσα καταθέτουν οι μάρτυρες στην δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Λάρισα.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών που «ανέβασε» και στην ιστοσελίδα του στο Facebook, την ανακοίνωση κάνει λόγο για σοκαριστικές καταθέσεις, αναφέρει ταυτόχρονα ότι: «Δεν θα ηρεμήσουμε αν δεν μπουν φυλακή οι υπαίτιοι»

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών

«Δεν θα ηρεμήσουμε αν δεν μπουν φυλακή οι υπαίτιοι» — Οι σοκαριστικές μαρτυρίες στη δίκη της Λάρισας και η νέα πολύνεκρη τραγωδία στην Ισπανία ξεσκεπάζουν την εγκληματική πολιτική απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών

Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου 2026

Με τις συνταρακτικές καταθέσεις των ανθρώπων που βγήκαν ζωντανοί από την κόλαση των βαγονιών και των οικογενειών που θρηνούν τους ανθρώπους τους, συνεχίστηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας η δικαστική διαδικασία για το έγκλημα των Τεμπών. Η αλήθεια που αποκαλύπτεται καθημερινά μέσα στην αίθουσα διαλύει κάθε προσπάθεια συγκάλυψης και αναδεικνύει τις βαριές ευθύνες του κρατικού μηχανισμού.

Όσοι επέζησαν από το δεύτερο βαγόνι περιέγραψαν συνθήκες απόλυτης φρίκης. «Μετά από 10 λεπτά ακούσαμε ένα μεγάλο μπαμ και το τρένο έγινε μια μάζα, συρρικνώθηκε εντελώς», κατέθεσε μάρτυρας, περιγράφοντας το απόλυτο σκοτάδι, τους τραυματισμούς και τις απεγνωσμένες προσπάθειες απεγκλωβισμού: «Άκουγα “βοήθεια, καίγομαι”, αλλά δεν μπορούσα να βοηθήσω… Βγήκα μαύρη και κολλούσα, ήταν κάτι πάρα πολύ βρώμικο». Άλλη επιβάτης παρομοίασε τη βία της σύγκρουσης λέγοντας πως «ήταν σαν να ήμουν σε ένα μόνιμο πλυντήριο».

Οι βαριές σωματικές και εγκεφαλικές βλάβες που υπέστησαν οι επιζώντες αποτυπώνουν το μέγεθος της αγριότητας του εγκλήματος. Μάρτυρας κατέθεσε ότι έμεινε σε κώμα για 30 ημέρες, χρειάστηκε να υποβληθεί σε έξι χειρουργεία, να της αφαιρεθεί τμήμα του κρανίου το οποίο επανατοποθετήθηκε μήνες μετά, ενώ ζει με λάμες στα γόνατα και αντιμετωπίζει μόνιμες δυσκολίες στην ομιλία και την έκφραση. «Και τώρα θαύμα είναι που σας μιλάω. Ήμουν σαν να ήμουν νεκρή… Δεν θα ηρεμήσω αν δεν μπουν φυλακή αυτοί που φταίνε», κατέθεσε χαρακτηριστικά.Από την πλευρά τους, οι συγγενείς των θυμάτων συμπύκνωσαν τον αβάσταχτο πόνο και την οργή τους για τη διαχείριση της τραγωδίας: «Ούτε ξέρω τι έθαψα, ούτε ξέρω τι βρήκαν… Από τον πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο, να κοιτάξουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους».

Καταλύτη στις εξελίξεις αποτελεί η απόφαση του δικαστηρίου να απαιτήσει την επίσημη προσκόμιση όλων των προειδοποιητικών εγγράφων και επιστολών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2016 έως το 2026, τα οποία αποδεικνύουν ότι οι ελληνικές αρχές γνώριζαν πλήρως τα τεράστια κενά στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων.

Την ίδια ακριβώς ώρα, η νέα πολύνεκρη τραγωδία στην Ισπανία με τη σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας επιβεβαιώνει με τον πιο τραγικό τρόπο ότι τα εγκλήματα στις ράγες δεν είναι «μεμονωμένες ατυχίες», αλλά το αποτέλεσμα μιας δομικής σήψης που διατρέχει ολόκληρη την ΕΕ. Στην Ισπανία, όπως και στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι είχαν προειδοποιήσει με απεργίες για τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας, την πλημμελή συντήρηση και τα αδιέξοδα του τεμαχισμού του σιδηροδρόμου, αλλά αγνοήθηκαν επιδεικτικά.

Αυτή η νέα εκατόμβη θυμάτων είναι το άμεσο αποτέλεσμα της κατεύθυνσης που επιβάλλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο με πρόσφατο ψήφισμά του απαιτεί «ακόμα πιο υψηλές ταχύτητες», ζυγίζοντας την ανθρώπινη ζωή ως κόστος μπροστά στην επιτάχυνση των κερδών.Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.02.2023 διαμηνύει προς κάθε κατεύθυνση ότι οποιαδήποτε προσπάθεια υποτίμησης του εγκλήματος θα πέσει στο κενό. Απαιτούμε τώρα την πλήρη διεύρυνση της δικογραφίας και την άσκηση κακουργηματικών διώξεων σε όλα τα αρμόδια πολιτικά και διευθυντικά στελέχη. Η δικαίωση των 57 νεκρών μας και η τιμωρία των ενόχων αποτελεί αδιαπραγμάτευτο χρέος μας.

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.02.2023