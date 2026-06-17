Ανακαλύφθηκε πολυτελής ρωμαϊκή έπαυλη που ίσως φιλοξένησε τρεις αυτοκράτορες

Αρχαιολόγοι έφεραν στο φως μια άγνωστη έως σήμερα έπαυλη του 1ου αιώνα μ.Χ. έξω από τη Ρώμη, η οποία πιθανότατα συνδεόταν με την αριστοκρατία της αυτοκρατορικής περιόδου και ενδέχεται να επισκέφθηκαν οι αυτοκράτορες Αδριανός, Αντωνίνος Πίος και Μάρκος Αυρήλιος.

Μια εντυπωσιακή ρωμαϊκή έπαυλη ηλικίας περίπου 2.000 ετών ανακαλύφθηκε στην περιοχή Καστέλ ντι Γκουίντο, περίπου 19 χιλιόμετρα δυτικά από τα τείχη της Ρώμης, προσφέροντας νέα στοιχεία για τη ζωή των ελίτ της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Η ανακάλυψη έγινε στην αρχαία περιοχή του Λόριουμ, η οποία ήταν ήδη γνωστή για τη σύνδεσή της με τον αυτοκράτορα Αντωνίνο Πίο. Οι ανασκαφές ξεκίνησαν έπειτα από καταγγελία στην αστυνομία για παράνομες εκσκαφές σε δημόσια έκταση, γεγονός που οδήγησε σε επείγουσα επέμβαση των αρχαιολόγων.

Σύμφωνα με την αρχαιολόγο Αλέσια Κοντίνο του ιταλικού υπουργείου Πολιτισμού, η έγκαιρη παρέμβαση επέτρεψε την αποκάλυψη τμήματος μιας μεγάλης, άγνωστης έως σήμερα έπαυλης της αυτοκρατορικής περιόδου, καθώς και ενός εξαιρετικού συνόλου διακοσμητικών στοιχείων και ενός αγάλματος από λευκό μάρμαρο.

Οι ανασκαφές έφεραν στο φως τοίχους που διατηρούνται σε ύψος έως και 1,5 μέτρου, ψηφιδωτά δάπεδα και ζωγραφιστούς σοβάδες. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν το αίθριο της έπαυλης, το οποίο διέθετε κεντρική δεξαμενή και περίτεχνη διακόσμηση με γεωμετρικά και φυτικά μοτίβα.

Μια κάτοψη τεσσάρων δωματίων στη βίλα που βρίσκεται υπό ανασκαφή. MItalian Ministry of Culture / Special Superintendency of Rome

Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται δωμάτια με ασπρόμαυρα γεωμετρικά ψηφιδωτά, καθώς και ένας κατακερματισμένος μαρμάρινος ανδριάντας γενειοφόρου άνδρα που κρατά ένα μικρό ζώο, πιθανότατα μοσχάρι ή χοιρίδιο. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για τον θεό Σιλβανό, θεότητα που συνδεόταν με την ύπαιθρο και την αγροτική ζωή.

Ένας αρχαιολόγος καθαρίζει ένα μωσαϊκό δαπέδου με σχέδιο μαιάνδρου στην αρχαία βίλα έξω από τη Ρώμη. Italian Ministry of Culture / Special Superintendency of Rome

Η ποιότητα των ευρημάτων υποδηλώνει ότι οι ιδιοκτήτες της έπαυλης ανήκαν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα της Ρώμης και πιθανότατα είχαν στενούς δεσμούς με την αυτοκρατορική οικογένεια.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι η έπαυλη κατασκευάστηκε στις αρχές του 1ου αιώνα μ.Χ. και εγκαταλείφθηκε τον 3ο αιώνα. Η περιοχή του Λόριουμ αποτελούσε αγαπημένο τόπο παραμονής του αυτοκράτορα Αδριανού, ενώ αργότερα συνδέθηκε με τον Αντωνίνο Πίο, ο οποίος διατηρούσε εκεί κατοικία. Ιστορικές πηγές αναφέρουν επίσης ότι οι οικογένειες του Αντωνίνου Πίου είχαν καταγωγή από την περιοχή, ενώ το Λόριουμ επισκεπτόταν συχνά και ο Μάρκος Αυρήλιος.