Ανακαλύφθηκε «νεκροταφείο φαλαινών» ηλικίας πέντε εκατομμυρίων ετών

Ένα τεράστιο «νεκροταφείο φαλαινών», μήκους περίπου 1.200 χιλιομέτρων, ανακαλύφθηκε στον νοτιοανατολικό Ινδικό Ωκεανό.

Η περιοχή βρίσκεται σε βάθος περίπου 7 χιλιομέτρων, στη ζώνη ρηγμάτων Διαμαντίνα (Diamantina Fracture Zone), μια υποθαλάσσια περιοχή με κορυφογραμμές και τάφρους στον πυθμένα του ωκεανού. Ωστόσο, αυτό που έχει προκαλέσει τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό στην επιστημονική κοινότητα είναι η ηλικία των ευρημάτων, καθώς ορισμένα από τα λείψανα χρονολογούνται πριν από 5,3 εκατομμύρια χρόνια.

Η υποθαλάσσια αυτή νεκρόπολη, που ανακαλύφθηκε από ερευνητές από την Κίνα, την Ιταλία και τη Νέα Ζηλανδία, φιλοξενεί πληθώρα οργανισμών και ειδών που, σύμφωνα με το περιοδικό Nature, «ενδέχεται να είναι άγνωστα μέχρι σήμερα στην επιστήμη».

Ο Xiaotong Peng, από την Κινεζική Ακαδημία Επιστημών και ένας από τους συγγραφείς της μελέτης, δήλωσε: «Η ανακάλυψη μιας νεκρόπολης τέτοιου μεγέθους ήταν εντελώς απρόσμενη. Η έκταση της κατανομής, το βάθος και το εύρος της ηλικίας των ευρημάτων ξεπερνούσαν κατά πολύ οτιδήποτε είχαμε φανταστεί.»

Κατά τη διάρκεια 32 καταδύσεων στην περιοχή, οι εξερευνητές συνέλεξαν δείγματα από 485 σημεία με απολιθωμένα κατάλοιπα φαλαινών και από ενεργά “whale falls” (πτώσεις φαλαινών στον βυθό), ανακαλύπτοντας έναν πραγματικό θησαυρό ευρημάτων, μεταξύ των οποίων και τον σκελετό ενός εξαφανισμένου είδους φάλαινας. Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα ήταν ένα απολιθωμένο κρανίο του ραμφοκήτους Pterocetus benguelae, ηλικίας 5,3 εκατομμυρίων ετών. Η μεγαλύτερη ανακάλυψη ήταν το κουφάρι μιας φάλαινας Antarctic minke μήκους πέντε μέτρων.

Η ερευνητική ομάδα εντόπισε επίσης ένα νέο είδος, το οποίο ονόμασε Pterocetus diamantinae προς τιμήν της περιοχής όπου βρέθηκε. Μέδουσες, σκουλήκια και καρκινοειδή συγκαταλέγονται στα πλάσματα που ζουν χάρη στα πολυάριθμα κουφάρια φαλαινών που είναι διάσπαρτα στην περιοχή.

Ο Stephen J. Godfrey, από το Μουσείο Θαλάσσιας Ζωής Calvert, έγραψε στο Nature: «Η συνάντηση του Peng και των συνεργατών του με ένα τόσο εκτεταμένο απολιθωμένο νεκροταφείο αποτελεί μια πραγματικά μοναδική ανακάλυψη. Παρότι η πρόσβαση στην περιοχή είναι περιορισμένη, είναι πιθανό να κρύβει πολλά ακόμη συναρπαστικά ευρήματα και αναμφίβολα θα εμπνεύσει νέες καταδύσεις με υποβρύχια σε παρόμοια περιβάλλοντα. Η εργασία των Peng και των συνεργατών του μου θύμισε το τρέιλερ της πρώτης ταινίας μιας σειράς επικών κινηματογραφικών παραγωγών. Ελπίζω να ακολουθήσουν πολλά ακόμη τέτοια επιστημονικά “μπλοκμπάστερ”.»