Ανακαινίστηκαν και πιστοποιήθηκαν τα μαγειρεία του «Αγίου Παντελεήμονα»

Σημαντικές παρεμβάσεις ανακαίνισης και λειτουργικής αναβάθμισης ολοκληρώθηκαν στα μαγειρεία του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Παντελεήμων», όπως ανακοίνωσε το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης και πιστοποίησης των εγκαταστάσεων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και την ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας κατά την παρασκευή, αποθήκευση και διανομή των γευμάτων.

Από τα συγκεκριμένα μαγειρεία καλύπτονται οι ανάγκες σίτισης των περιθαλπομένων στις δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που βρίσκονται στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα ανακαινισμένα μαγειρεία διαθέτουν πλέον τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία άδειες λειτουργίας, ενώ εφαρμόζεται πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018 και τις αρχές του HACCP.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση του επαγγελματικού εξοπλισμού για την παρασκευή, την αποθήκευση και τη διαχείριση των γευμάτων, ενώ έχουν οργανωθεί διαδικασίες υγιεινής, καθαρισμού, απολύμανσης και συνεχούς ελέγχου της ασφάλειας των τροφίμων.

Η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων εκτιμάται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των μαγειρείων και στην ποιοτικότερη υποστήριξη των υπηρεσιών σίτισης που παρέχονται στους περιθαλπομένους των δομών του Κέντρου.

Η Διοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και το προσωπικό του Παραρτήματος, συνεχίζει τον σχεδιασμό νέων παρεμβάσεων για την περαιτέρω αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όπως επισημαίνεται, βασικές προτεραιότητες παραμένουν η ασφάλεια, η λειτουργικότητα των υποδομών και η διασφάλιση υψηλής ποιότητας φροντίδας για τους περιθαλπομένους.