Αναγόρευση του Α. Τζιτζικώστα σε Επίτιμο Διδάκτορα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Επίτιμος Διδάκτορας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης αναγορεύτηκε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο Πρυτανείας του ΔΠΘ, στην Κομοτηνή.

Στην ομιλία του προς τον Πρύτανη του ΔΠΘ, τα μέλη της Συγκλήτου, καθηγητές και φοιτητές, ο Επίτροπος χαρακτήρισε την αναγόρευσή του ως «ύψιστη διάκριση» για τον ίδιο και «μια υπενθύμιση της μεγάλης ευθύνης και του χρέους, να οδηγήσουμε την πατρίδα μας και το μεγάλο κοινό μας σπίτι, την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε δρόμους ασφαλείς, σε δρόμους ευημερίας, ειρήνης και βιώσιμου μέλλοντος, στους δρόμους που βαδίζει αταλάντευτα και αποφασιστικά από την ίδρυσή του το ΔΠΘ».

Ο κ. Τζιτζικώστας χαρακτήρισε το ΔΠΘ, που συμπλήρωσε μισό αιώνα ζωής, «μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης» και « βραχίονα που συνδέει την ελληνική ακριτική γη, με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας».

Η αναγόρευση του κ. Τζιτζικώστα σε Επίτιμο Διδάκτορα του ΔΠΘ συμπίπτει με τις εκδηλώσεις εορτασμού της Ημέρας της Ευρώπης 2026, οι οποίες φέτος διοργανώνονται στη Θράκη, με κεντρικό ομιλητή τον Έλληνα Επίτροπο.

«Εδώ, η 9η Μαΐου, η Ημέρα της Ευρώπης, κουβαλά τα δικά της νοήματα. Είναι η ημέρα της δικής μας Ευρώπης, του ιστορικού, γεωγραφικού και πολιτισμικού χώρου των Ελλήνων. Και δεν υπάρχει καταλληλότερος τόπος, για να μιλήσει κανείς για το μέλλον της ηπείρου μας από τη Θράκη. Εδώ, οι ακρίτες μας μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα την αξία του συνόρου, καθώς έρχονται σε επαφή με τα πραγματικά αλλά και νοητά όρια της επικράτειας. Μιας επικράτειας αξιακής, πολιτικής και πολιτισμικής. Από την ακριτική Θράκη, το ανατολικό σύνορο της Ευρώπης, μπορείτε ίσως καλύτερα από τον καθένα, να εκτιμήσετε και να αξιολογήσετε όλα όσα βρίσκονται, όλα όσα πετύχαμε, και όλα όσα θέλουμε να πετύχουμε, στη δική μας πλευρά των συνόρων. Και αντίστοιχα όλα όσα βρίσκονται εκτός αυτών. Στα δικά μου μάτια η Θράκη δεν είναι και δεν πρέπει να γίνει ποτέ απλά μια γεωπολιτική ασπίδα. Αλλά ένας αναπτυξιακός πνεύμονας. Αυτό δεν είναι μόνο προς το συμφέρον της Ελλάδας αλλά και συνολικά της Ευρώπης», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Ο Επίτροπος υπογράμμισε ότι παρά τις ραγδαίες γεωπολιτικές αλλαγές, τη ρευστότητα, τις κρίσεις, τις ανατροπές και τις προκλήσεις, «μπορούμε και πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Η ίδια ευρωπαϊκή ιστορία διδάσκει ότι η Ένωση αναπτύσσεται μέσα από τις κρίσεις. Ο Ζαν Μονέ το είχε διατυπώσει με απόλυτη σαφήνεια: ‘Η Ευρώπη θα οικοδομηθεί μέσα από κρίσεις και θα είναι το άθροισμα των λύσεων τους’. Και σήμερα η Ευρώπη δίνει απαντήσεις. Ισχυροποιεί την άμυνά της, ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της, προωθεί τη βιομηχανική της αναγέννηση, θωρακίζει την ενεργειακή της αυτονομία, συνεχίζει να επενδύει στη στρατηγική της σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για επιλογές στρατηγικού χαρακτήρα, όχι για συγκυριακές αποφάσεις. Όπως απαντήσεις δίνει και η Ελλάδα. Πριν από 15 χρόνια βρεθήκαμε στο χείλος της καταστροφής, αλλά αντέξαμε. Σήμερα, η χώρα μας πρωταγωνιστεί, σημειώνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και αφήνει πίσω της τα χρόνια της κρίσης. Αυτή η ‘πολυεπίπεδη επιστροφή’ είναι η απόδειξη της ελληνικής ανθεκτικότητας. Και η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει το μεγαλύτερο στρατηγικό μας κεκτημένο. Κεκτημένο που μετασχηματίζεται σε συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, απτά και μετρήσιμα. Γιατί η Ευρώπη δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά μια καθόλα αντιληπτή πραγματικότητα. Σήμερα η Θράκη δεν είναι η ‘άκρη’ της Ελλάδας. Είναι η ‘αρχή’ της Ευρώπης. Και ως Επίτροπος εργάζομαι καθημερινά για να μετατρέψω τη γεωγραφική θέση της περιοχής σε ουσιαστικό στρατηγικό πλεονέκτημα».

Αναφέρθηκε στον κάθετο οδικό και σιδηροδρομικό άξονα, που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, σημειώνοντας ότι «είναι ένα έργο – ορόσημο για ολόκληρη την ήπειρο, αλλά και για αυτόν εδώ τον τόπο. Ο άξονας Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη- Βουκουρέστι, αποτελεί τη νέα ‘ραχοκοκαλιά εξωστρέφειας, ασφάλειας και εμπορίου’ της Ευρώπης. Το έργο αυτό δεν είναι απλώς μια υποδομή μεταφορών. Είναι μια γεωπολιτική στρατηγική κίνηση, που επιτρέπει την παράκαμψη των Στενών του Βοσπόρου, προσφέροντας μια ασφαλή εναλλακτική οδό για το εμπόριο και την ενέργεια, καθιστώντας την Αλεξανδρούπολη, ως τον πλέον κρίσιμο κόμβο, για την ενεργειακή ασφάλεια και τη στρατιωτική κινητικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ».

Ο Επίτροπος έκανε αναφορά και στο έργο του στις Βρυξέλλες, επισημαίνοντας ότι «δεν μπορούμε να έχουμε ευημερία χωρίς ασφάλεια» και πως «όλα τα έργα του χαρτοφυλακίου του επενδύουν στην ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της Ευρώπης, δηλαδή σε καλύτερες δυνατότητες και περισσότερες ευκαιρίες για όλους, για τις τοπικές επιχειρήσεις, για τους συμπολίτες μας, για τους νέους ανθρώπους. Γιατί έμαθα καλά από τη θητεία μου στην Ελληνική Βουλή, και τη δεκαετή θητεία μου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ότι καμία πολιτική δεν πετυχαίνει αν δεν είναι ορατή στον πολίτη. Γι’ αυτό και οι εθνικές κυβερνήσεις, αλλά και οι Βρυξέλλες, οφείλουν να ακούν περισσότερο τις τοπικές κοινωνίες, να αφουγκράζονται τις ανάγκες της περιφέρειας και να μετατρέπουν τα ‘σχέδια’ σε έργα ουσίας που αλλάζουν την καθημερινότητα, στο χωριό, στην πόλη, στη γειτονιά».

Απευθυνόμενος στους φοιτητές του ΔΠΘ, ο κ. Τζιτζικώστας υπογράμμισε: «Εσείς είστε τα ‘άτομα’ του Δημόκριτου που θα συνθέσετε το αύριο. Το Πανεπιστήμιο είναι η ευρωπαϊκή ιδέα στην πράξη. Είναι ο χώρος όπου η κριτική σκέψη νικά τον σκοταδισμό, όπου ο ορθός λόγος υπερνικά την προκατάληψη. Και η δική μου δέσμευση προς όλους εσάς είναι, από τη θέση του Επιτρόπου, να συνεχίσω να εργάζομαι για μια Ευρώπη που επενδύει στις περιφέρειές της, που εμπιστεύεται τα πανεπιστήμιά της και που δεν φοβάται τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Τα Πανεπιστήμια δεν έχουν απλά ρόλο στο μέλλον της Ευρώπης, αλλά είναι ο συλλογικός νους της ηπείρου. Είναι τα εργαστήρια που θα ανοίξουν τους δρόμους του μέλλοντος. Έτσι να δείτε τις σπουδές σας. Έτσι να δείτε τον ρόλο σας. Γιατί είμαι βέβαιος ότι αν τον δείτε έτσι, θα κατανοήσετε τον νέο κόσμο που διαμορφώνεται σήμερα, όχι μόνο ως ένα πεδίο αλλεπάλληλων κρίσεων και κινδύνων, αλλά και ως έναν κόσμο δυνατοτήτων και ευκαιριών».