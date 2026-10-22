Αναγκαστική προσγείωση C130 της Σαουδικής Αραβίας στην Κρήτη

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (22/10) στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης, όταν C130 της Σαουδικής Αραβίας χρειάστηκε να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στο πιλοτήριο του στρατιωτικού αεροσκάφους εμφανίστηκε ένδειξη τεχνικής βλάβης με αποτέλεσμα να απαιτηθεί τεχνικός έλεγχος.

Το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος είχε πραγματοποιήσει νωρίτερα στάση στην Κρήτη για ανεφοδιασμό. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, απογειώθηκε με προορισμό την Πολωνία.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της πτήσης, εμφανίστηκε ένδειξη πιθανής βλάβης στα όργανα του πιλοτηρίου, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να επιστρέψει στην Κρήτη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος τεχνικός έλεγχος.

Κάτι το οποίο έγινε γύρω στις τρεις σήμερα το μεσημέρι.