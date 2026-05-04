Ανάδρομος Πλούτωνας από τις 6 Μαΐου: Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο

Στις 6 Μαΐου ο Πλούτωνας ξεκινά την ανάδρομη πορεία του στον Υδροχόο και η ενέργεια μετατοπίζεται αισθητά προς τον εσωτερικό κόσμο όλων. Μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2026, το ενδιαφέρον δεν στρέφεται τόσο σε εξωτερικές εξελίξεις, όσο σε μια βαθιά, εσωτερική διαδικασία αλλαγής. Ο Πλούτωνας δεν λειτουργεί επιφανειακά σχετίζεται με τον έλεγχο, τη δύναμη, τις εμμονές και τις μεγάλες μεταμορφώσεις. Σε ανάδρομη πορεία, ενεργοποιεί την ανάγκη για επανεκτίμηση: στόχοι, σχέσεις, επιλογές και προσωπικά όρια μπαίνουν στο μικροσκόπιο.

Πρόκειται για μια περίοδο που δεν ευνοεί τα ρίσκα ή τις βιαστικές κινήσεις. Αντίθετα, σας καλεί να παρατηρήσετε, να επεξεργαστείτε και να κατανοήσετε τι έχει πραγματική αξία και τι έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα σταθερά ζώδια, Υδροχόος, Ταύρος, Λέων και Σκορπιός, αν και τα υπόλοιπα καλούνται να πατήσουν παύση και να επανασχεδιάσουν τα βήματά τους και να πάρουν ουσιαστικές αποφάσεις.

Ταύρος

Η καριέρα και η δημόσια εικόνα σας περνούν από φάση αναθεώρησης. Στόχοι και φιλοδοξίες αλλάζουν. Χρειάζεται προσοχή, αλλά όχι φόβος για να προχωρήσετε.

Λέων

Οι σχέσεις και οι συνεργασίες σας δοκιμάζονται σε βάθος, με έμφαση στις ισορροπίες. Κινηθείτε με προσοχή και χωρίς βιαστικές ή μεγάλες κινήσεις.

Σκορπιός

Θέματα σπιτιού, οικογένειας και εσωτερικής ασφάλειας επιστρέφουν για επεξεργασία. Κρατήστε στην άκρη τον εγωισμό και την εκδικητικότητα. Αφήστε και κάτι να πέσει κάτω, για τη δική σας ψυχική ηρεμία.

Υδροχόος

Ο Πλούτωνας κινείται στο ζώδιό σας, φέρνοντας έντονη ανάγκη για επαναπροσδιορισμό ταυτότητας και κατεύθυνσης. Αναλογιστείτε τι θέλετε πραγματικά και αφήστε το έξυπνο μυαλό σας να σας δείξει τον δρόμο.