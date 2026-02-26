Ανάδρομος Ερμής στους Ιχθύες: Ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο

Είστε έτοιμοι για τον ανάδρομο Ερμή; Ένα από τα βασικά αστρολογικά γεγονότα του μήνα είναι ο ανάδρομος Ερμής στους Ιχθύες. Η πρώτη ανάδρομη πορεία του πλανήτη της επικοινωνίας για τη χρονιά θα δημιουργήσει ένα κλίμα σύγχυσης και ασάφειας, αλλά ταυτόχρονα θα δώσει την ευκαιρία για παύση, ανασκόπηση και επαναξιολόγηση σχεδίων πριν προχωρήσετε δυναμικά μπροστά.

Το νόημα της περιόδου

Το 2026, ο Ερμής θα γυρίσει ανάδρομος από την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου και θα παραμείνει σε αυτή την πορεία έως την Παρασκευή 20 Μαρτίου. Καθώς ο Ερμής κινείται ανάδρομα στο μεταβλητό υδάτινο ζώδιο και στο δωδέκατο ζώδιο του κύκλου, η περίοδος αυτή μας καλεί να εστιάσουμε στη θεραπεία του εαυτού μας και στις σχέσεις μας με τους άλλους. Αναδεικνύει βαθύτερα συναισθήματα και μας ωθεί να καλλιεργήσουμε μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, φαντασία και αυτογνωσία, προσπαθώντας να διαχωρίσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια την πραγματικότητα από την αυταπάτη.

Η συγκεκριμένη θέση θεωρείται αστρολογικά απαιτητική για τον Ερμή, καθώς βρίσκεται σε κατάσταση «πτώσης» στους Ιχθύες, γεγονός που δυσκολεύει την καθαρή έκφραση, την επικοινωνία και τη διαχείριση πληροφοριών, τεχνολογίας και μετακινήσεων. Όταν μάλιστα κινείται και ανάδρομα, οι πιθανότητες για παρεξηγήσεις, καθυστερήσεις και ανατροπές αυξάνονται.

Ωστόσο, η περίοδος αυτή έχει και θετική πλευρά: αποτελεί μια ευκαιρία για ουσιαστική εσωτερική ανασκόπηση, αποτίμηση των συναισθηματικών μας αναγκών και επανεξέταση των επιλογών μας. Είναι μια στιγμή να σταθούμε, να αναθεωρήσουμε και να επαναπροσδιορίσουμε όσα χρειάζονται προσαρμογή πριν προχωρήσουμε μπροστά.

Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

Δίδυμοι

Ο Ερμής, ο κυβερνήτης σας, κινείται ανάδρομα στον δέκατο οίκο της καριέρας και της δημόσιας εικόνας σας, οπότε προετοιμαστείτε για καθυστερήσεις και αναθεωρήσεις που σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο χαράζετε την επαγγελματική σας πορεία και προβάλλεστε. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι δεν είναι η πιο εύκολη στιγμή για να συζητήσετε μεγάλους στόχους με ανώτερα στελέχη ή συνεργάτες. Ωστόσο, είναι πιθανό να επανέλθει στο προσκήνιο μια συζήτηση που είχε μείνει σε εκκρεμότητα. Αξιοποιήστε αυτή την περίοδο για να επαναπροσδιορίσετε τι σημαίνει επιτυχία για εσάς και να επανεξετάσετε τη στρατηγική σας, ώστε να θέσετε τις βάσεις για μεγαλύτερες επαγγελματικές κατακτήσεις.

Παρθένος

Ο Ερμής, ο κυβερνήτης σας, κινείται ανάδρομα στον έβδομο οίκο των συνεργασιών και των σχέσεων, ζητώντας να επαναξιολογήσετε σχέδια και συμφωνίες με σύντροφο, στενούς φίλους, αγαπημένα πρόσωπα ή συνεργάτες. Είτε αναθεωρείτε μια κοινή επαγγελματική στρατηγική είτε καλείστε να επιλύσετε μια παλαιότερη σύγκρουση που δεν είχε κλείσει ουσιαστικά, πρόκειται για μια συναισθηματικά φορτισμένη περίοδο που στοχεύει να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να σας επιτρέψει να προχωρήσετε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ως μέρος μιας σχέσης ή συνεργασίας. Με την έκλειψη Σελήνης στο ζώδιό σας στις 3 Μαρτίου, ίσως κληθείτε να αποδεσμευτείτε από αφηγήσεις, δεσμούς ή εμπειρίες που ανήκουν στο παρελθόν και δεν σας εξυπηρετούν πλέον.

Τοξότης

Ο Ερμής κινείται ανάδρομα στον τέταρτο οίκο του σπιτιού και της οικογενειακής ζωής σας, έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα του χάρτη σας που αφορά την εσωτερική σας ασφάλεια, τις σχέσεις με αγαπημένα πρόσωπα και τον ίδιο τον χώρο κατοικίας σας. Η προώθηση σχεδίων που σχετίζονται με αυτά τα ζητήματα ενδέχεται να παρουσιάσει δυσκολίες, όμως είναι ιδανική στιγμή για εσωτερική ανασκόπηση και επαναξιολόγηση παλαιών συναισθηματικών πληγών ή σχεδίων. Παράλληλα, μπορεί να αποτελέσει μια όμορφη ευκαιρία για επανασύνδεση με συγγενείς, για την ενασχόληση με οικογενειακές παραδόσεις ή για στιγμές θαλπωρής και ουσιαστικής επαφής με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Ιχθύς

Ο Ερμής κινείται ανάδρομα στο ζώδιό σας και στον πρώτο οίκο της ταυτότητάς σας, καλώντας σας να επανεξετάσετε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεστε και εκφράζεστε στον κόσμο. Ίσως θελήσετε να ανανεώσετε την εικόνα σας, να ανασχεδιάσετε τα ψηφιακά σας προφίλ ή να κάνετε μια ουσιαστική εσωτερική αναζήτηση και συναισθηματική αποφόρτιση. Η περίοδος αυτή δεν ευνοεί ιδιαίτερα πρακτικές ή τεχνικές ενέργειες, αλλά σας δίνει τον χώρο να ονειρευτείτε, να στοχαστείτε και να ακούσετε τη διαίσθησή σας. Με την έκλειψη Σελήνης στις 3 Μαρτίου στον έβδομο οίκο των σχέσεών σας, οι διαπροσωπικές σας επαφές θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην προσωπική σας εξέλιξη.