Αναχώρησαν για την Ισπανία τα δύο Canadair της Ελλάδας για την αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών

Αναχώρησαν για την Ισπανία τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Canadair CL – 415 στο πλαίσιο της εναέριας συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν την χώρα.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 αναχώρησαν χθες από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, πραγματοποίησαν ενδιάμεση προσγείωση στο Άκτιο, καθώς δεν κατέστη δυνατή η απευθείας μετάβασή τους. Σήμερα αναχώρησαν από το Άκτιο και προσγειώθηκαν στη Σαρδηνία της Ιταλίας για ανεφοδιασμό.

Πριν απο λίγο, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, απογειώθηκαν προκειμένου να συνεχίσουν την πτήση τους προς την Ισπανία, συμβάλλοντας στην ευρωπαϊκή προσπάθεια αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών και επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τις χώρες που δοκιμάζονται από φυσικές καταστροφές.

Σημειώνεται ότι η αποστολή των εναέριων μέσων πραγματοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), κατόπιν σχετικού αιτήματος των Ισπανικών αρχών προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης (ERCC).