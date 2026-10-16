Αναχαίτιση πυραύλων και drones πάνω από το Ριάντ και άλλες περιοχές της Σαουδικής Αραβίας

Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας , που επιχειρεί κατά των Χούθι στην Υεμένη, ανακοίνωσε ότι κατέρριψε πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Σαουδική Αραβία. Στο στόχαστρο βρέθηκαν το Ριάντ, η πρωτεύουσα της χώρας, καθώς και άλλες περιοχές της επικράτειάς της.

Το κίνημα των Χούθι στην Υεμένη συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί επιθέσεις και στη νοτιοδυτική Υεμένη, καθώς και στο σημαντικό λιμάνι του Άντεν, όπου εδρεύει η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης.

«Αναχαιτίσαμε και καταστρέψαμε τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη στις νότιες περιοχές και στο Ριάντ, καθώς και δύο πυραύλους cruise πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα», δήλωσε στην πλατφόρμα X ο εκπρόσωπος του συνασπισμού, Τουρκί αλ-Μάλκι.

Σύμφωνα με τον αλ-Μάλκι, οι επιθέσεις σημειώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής.

Πρόσθεσε ότι ένας βαλλιστικός πύραυλος καταστράφηκε κοντά στην πόλη-λιμάνι Γιανμπού, στη δυτική Σαουδική Αραβία.