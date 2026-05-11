Αν η σχέση σας έχει αυτό το χαρακτηριστικό, τότε το τέλος της είναι αναπόφευκτο

Όλες οι σχέσεις περνούν κάποτε έστω από μια κρίση, όμως αν διαθέτουν ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, τότε η συχνότητά των δύσκολων στιγμών αυξάνεται και το τέλος της σχέσης μοιάζει να είναι κοντά, εκτός αν ληφθούν πολύ σοβαρά μέτρα και από τις δύο πλευρές.

Σύμφωνα με τον ψυχολόγο Dr. Aria Campbell Danesh, η σχέση που αποτυγχάνει πάντα είναι αυτή όπου ο ένας εκ των δύο αναζητά διαρκώς επιβεβαίωση. Όταν συμβαίνει αυτό, η δυναμική του ντουέτου διαταράσσεται βαθιά και οδηγεί σε συναισθηματική εξάντληση και απόρριψη του άλλου. Οι απαιτήσεις του ενός μέρους, ειδικά αν είναι υπερβολικές, προκαλούν κόπωση, και παρότι μπορεί να ικανοποιούνται τυπικά, αυτός που αισθάνεται την ανασφάλεια πρακτικά δεν μπορεί να καθησυχαστεί με κανένα τρόπο.

Ο ίδιος ψυχοθεραπευτής παροτρύνει: «Είναι πολύ σημαντικό να εντοπίζουμε αυτά τα μοτίβα σχέσεων όσο πιο νωρίς γίνεται και να φροντίζουμε να έχουμε μια πιο υγιή επικοινωνία και να μάθουμε να βασιζόμαστε στον εαυτό μας».

Για να επιτύχουμε, βέβαια, αυτού του είδους την επικοινωνία, πρέπει να μάθουμε να ακούμε τον άλλο. Και για να συμβεί αυτό, χωρίς να φοβόμαστε για τυχόν παρεξηγήσεις, μπορούμε να παίξουμε μαζί του το παιχνίδι των δύο ομιλητών. Ο ένας από τους δύο θα αναλάβει να εκφράζει διάφορες σκέψεις του για λίγα δευτερόλεπτα και ο δεύτερος θα παραφράζει τα λόγια του. Στη συνέχεια οι ρόλοι θα αντιστραφούν κι έτσι και τα δύο μέρη θα είναι σε θέση να καταλάβουν, μέσα από αυτού του είδους την κουβέντα, πού ακριβώς υστερεί η επικοινωνία τους.

Πάντα, όμως, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πως ο σκοπός αυτής της τεχνικής είναι να μάθουμε να κατανοούμε τον άλλο, όχι να βρίσκουμε πάντα την τέλεια λύση. Μόλις το επιτύχουμε, ίσως καταφέρουμε να επανασυνδεθούμε με τον άλλο, αφήνοντας στην άκρη την όποια ανασφάλεια μας κάνει δύσκολη τη ζωή.