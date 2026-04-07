«Αν χτυπάει η καρδιά σου θα σε βρούμε»: Το «φάντασμα» της CIA που διάβασε τους παλμούς του πιλότου

Ένα νέο τεχνολογικό εργαλείο χρησιμοποίσε η CIA για τον εντοπισμό και τη διάσωση του αμερικανού πιλότου από τα βουνά του Ιράν μετά την κατάρριψη του μαχητικού.

Ονομάζεται «Ghost Murmur» και σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The Post ανιχνεύει το ηλεκτρομαγνητικό αποτύπωμα ενός ανθρώπινου καρδιακού παλμού και στέλνει τα δεδομένα σε λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για να απομονώσει τον παλμό από τους θορύβους του περιβάλλοντος.

«Είναι σαν να ακούς μια φωνή σε ένα στάδιο, μόνο που το στάδιο είναι χίλια τετραγωνικά μίλια ερήμου», δήλωσε στην εφημερίδα The Post πηγή που ενημερώθηκε για το πρόγραμμα. «Στις κατάλληλες συνθήκες, αν η καρδιά σου χτυπάει, θα σε βρούμε», ανέφερε.