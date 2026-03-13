Αμπάς Αραγτσί: Οι Ιρανοί θα αντισταθούν με σθένος στις δειλές επιθέσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί , ανήρτησε βίντεο στο Χ με Ιρανούς διαδηλωτές κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων για την Ημέρα της Κουδς στην Τεχεράνη, ενώ βόμβες πέφτουν κοντά τους.

Όπως έγινε γνωστό, ο κορυφαίος διπλωμάτης του Ιράν συμμετείχε στην εκδήλωση μαζί με άλλους σημαντικούς αξιωματούχους.

Όπως έγραψε ο ίδιος στην ανάρτησή του, «είμαι περήφανος και τιμώμενος που συνόδευσα τον ισχυρό και ανθεκτικό λαό του Ιράν για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας της Κουδς».

Ο Αραγτσί συμπλήρωσε πως «οι Ιρανοί θα παραμένουν ΠΑΝΤΑ σταθεροί και ΔΕΝ θα υποκύψουν ΠΟΤΕ μπροστά σε δειλές επιθέσεις».