Αμετάβλητα τα επιτόκια της ΕΚΤ – Τα μηνύματα για το 2026

Αμετάβλητα διατήρησε τα τρία της βασικά επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα , με την επικαιροποιημένη εκτίμησή του Διοικητικού Συμβουλίου να επιβεβαιώνει εκ νέου ότι ο πληθωρισμός θα πρέπει να σταθεροποιηθεί στο στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει τη σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα, προσαρμόζοντας όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του.

Ενώ επισημαίνει πως δεν δεσμεύεται εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία των επιτοκίων.

Οι νέες προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος δείχνουν ότι ο συνολικός πληθωρισμός θα κυμανθεί κατά μέσο όρο στο 2,1% το 2025, στο 1,9% το 2026, στο 1,8% το 2027 και στο 2,0% το 2028.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό εξαιρουμένων των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων, το προσωπικό προβλέπει μέσο όρο 2,4% το 2025, 2,2% το 2026, 1,9% το 2027 και 2,0% το 2028.

Ο πληθωρισμός αναθεωρήθηκε προς τα πάνω για το 2026, κυρίως επειδή το προσωπικό αναμένει πλέον ότι ο πληθωρισμός των υπηρεσιών θα μειωθεί με βραδύτερο ρυθμό, αναφέρει η ΕΚΤ.

Τέλος, η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να είναι ισχυρότερη από ό,τι στις προβολές του Σεπτεμβρίου, κυρίως λόγω της εγχώριας ζήτησης. Η ανάπτυξη αναθεωρήθηκε προς τα πάνω σε 1,4% το 2025, 1,2% το 2026 και 1,4% το 2027 και αναμένεται να παραμείνει στο 1,4% το 2028.