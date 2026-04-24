Αμερικανός στρατηγός: Υπό κράτηση τα πληρώματα των κατασχεμένων ιρανικών πλοίων

Τα πληρώματα και των τριών εμπορικών πλοίων που κατασχέθηκαν από τον αμερικανικό στρατό την περασμένη εβδομάδα εξακολουθούν να βρίσκονται υπό αμερικανική κράτηση, δήλωσε ο στρατηγός των ΗΠΑ Νταν Κέιν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Πεντάγωνο.

«Θα συνεχίσουμε να διεξάγουμε παρόμοιες θαλάσσιες δράσεις και δραστηριότητες αναχαίτισης στον Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό εναντίον ιρανικών πλοίων και πλοίων του Σκοτεινού Στόλου», τόνισε ο Κέιν.

Ο Κέιν υπογράμμισε επίσης ότι το πλήρωμα του Tousca, του πρώτου εμπορικού πλοίου που κατασχέθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις την Κυριακή, «αγνόησε επανειλημμένα τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ» για μια περίοδο έξι ωρών. Ο Κέιν λέει ότι αυτή η συμπεριφορά ώθησε το πλήρωμα του αντιτορπιλικού του Ναυτικού που ακολουθούσε το πλοίο να ρίξει πέντε προειδοποιητικές βολές.

«Το πλοίο και το πλήρωμά του συνέχισαν να αγνοούν τις προειδοποιήσεις και, αφού εξάντλησαν όλα τα άλλα μέτρα, η CENTCOM ενέκρινε την απενεργοποίηση πυρών κατά του Tousca», υπογράμμισε ακόμη. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον Κέιν, το αντιτορπιλικό απενεργοποίησε τον κινητήρα του πλοίου εκτοξεύοντας εννέα αδρανή βλήματα από τα πυροβόλα 5 ιντσών του αντιτορπιλικού «ακριβώς στο μηχανοστάσιο και στον χώρο του κινητήρα στο Tousca».

«Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το πλοίο ανέφερε στη συνέχεια προβλήματα με τον κινητήρα του, έσβησε στο νερό και άρχισε να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των ΗΠΑ», καταλήγει ο Κέιν.