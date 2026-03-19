Αμερικανικό F-35 χτυπήθηκε από ιρανικά πυρά – Αναγκαστική προσγείωση σε βάση των ΗΠΑ

Σύμφωνα με το CNNi, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ λοχαγός Τιμ Χόκινς, δήλωσε ότι το stealth αεροσκάφος πέμπτης γενιάς «πετούσε σε αποστολή μάχης πάνω από το Ιράν» όταν αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση. Ο Χόκινς πρόσθεσε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Είναι η πρώτη φορά που το Ιράν χτυπά αμερικανικό αεροσκάφος στον πόλεμο που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ χρησιμοποιούν F-35 στη σύγκρουση. Το κόστος του αεροσκάφους ανέρχεται σε πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια.