Αμερικανικά ΜΜΕ: Ο διευθυντής της CIA στη Μόσχα για να συμμετάσχει σε συναντήσεις

Οδιευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ ταξίδεψε σήμερα στη Ρωσία για να συμμετάσχει σε συναντήσεις στη Μόσχα, μετέδωσαν αμερικανικά μμε, επικαλούμενα μη κατονομαζόμενες πηγές.

Το CBS News και το Axios ανέφεραν την επίσκεψη του πρώην διευθυντή των εθνικών υπηρεσιών πληροφοριών, ο οποίος τώρα είναι επικεφαλής της CIA.

Τα μέσα ενημέρωσης δεν ανέφεραν με ποιους θα έχει συναντήσεις ο Ράτκλιφ ή τι αναμένεται να περιέχουν οι συνομιλίες αυτές.

Εκπρόσωποι της CIA δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο των δημοσιευμάτων, ενώ δεν κατέστη δυνατή άμεσα η επικοινωνία με εκπροσώπους του Κρεμλίνου.

Νωρίτερα σήμερα, μεταγωγικό αεροσκάφος των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας, σύμφωνα με δεδομένα της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.