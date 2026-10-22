Αλβανία: Οξύνονται τα πνεύματα – Οι σοσιαλιστές του Ράμα ζητούν αποβολή βουλευτών της αντιπολίτευσης

Οξυμένα παραμένουν τα πνεύματα στην Αλβανία με το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα του Έντι Ράμα να σκληραίνει τη στάση του απέναντι στην αντιπολίτευση και να ζητά πειθαρχικά μέτρα κατά βουλευτών του Δημοκρατικού Κόμματος μετά τις εντάσεις, τις χειροδικίες και τις συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της ολομέλειας στο κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα η κοινοβουλευτική ομάδα του Σοσιαλιστικού Κόμματος ζητά τον αποκλεισμό 20 βουλευτών του Δημοκρατικού Κόμματος (DP) από ολομέλειες και κοινοβουλευτικές επιτροπές, με ποινές που κυμαίνονται από 10 έως 60 ημέρες.

Το αίτημα απευθύνθηκε προς τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Νίκο Πελέσι και τη Γραμματεία Διαδικασιών, Ψηφοφορίας και Δεοντολογίας. Η Γραμματεία θα συνεδριάσει διαδικτυακά και θα ανακοινώσει αύριο την απόφαση.

Σύμφωνα με το αίτημα, ζητείται αποκλεισμός 60 ημερών για έξι βουλευτές του DP, τους Φλαμούρ Νόκα, Μπελίντ Κέλιτσι, Φιντέλ Κρέκα, Έντι Παλόκα, Μπεσάρτ Τζαφέρι και Λουτσιάνο Μπότσι και 10 ημερών για τους άλλους 14.

Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε έντονες αντιδράσεις στην αντιπολίτευση, η οποία τονίζει πως η κυβέρνηση έχει χάσει την ψυχραιμία της και προσπαθεί να φιμώσει την αντιπολίτευση.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, Γκαζμέντ Μπάρντι, με δημόσια τοποθέτησή του χαρακτήρισε την αποβολή των βουλευτών ως σοβαρή πράξη πολιτικής επιθετικότητας και προσπάθεια φίμωσης της φωνής της αντιπολίτευσης. Μάλιστα τόνισε μεταξύ άλλων, ότι η Βουλή δεν είναι ιδιοκτησία της κυβέρνησης και ότι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης βρίσκονται εκεί με την εντολή των πολιτών, όχι με την άδεια της κυβέρνησης.

Σκληρή κριτική στον Έντι Ράμα εξαπέλυσε και ο αρχηγός του Κόμματος της Ελευθερίας Τεντ Μπλούσι, ο οποίος τον κατηγορεί, πως προσπαθεί να κερδίσει χρόνο εν μέσω εντάσεων και να καθυστερήσει μια πολιτική λύση.