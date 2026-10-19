Αλβανία: Οι συγκρούσεις στα Τίρανα από drone – Στους γονείς στέλνει τον λογαριασμό ο Ράμα

Συνεχίστηκαν και σήμερα οι βίαιες συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία στην Αλβανία .

Drone που κατέγραψε της συγκρούσεις στα Τίρανα δείχει εικόνες «πολέμου» με διαδηλωτές να εξαπολύουν μπαράζ πυροετχνημάτων και φωτοβολίδων εναντίον της αστυνομίας, η οποία απαντά με κανόνια νερού και δακρυγόνα καθώς οι συγκρούσεις κλιμακώνονται στους δρόμους.

Ο Ράμα στέλνει τον λογαριασμό των καταστροφών στους γονείς

Το κύμα των διαδηλώσεων και των συγκρούσεων με τις αρχές διευρύνεται στα Τίρανα, με επεισόδια να καταγράφονται και την Δευτέρα.

Ο Ράμα ανέφερε ότι οι γονείς των ανηλίκων που προβαίνουν σε πράξεις βίας και βανδαλισμούς θα κληθούν να πληρώσουν τον λογαριασμό ενώ κατηγόρησε το Δημοκρατικό Κόμμα του Σαλί Μπερίσα ότι υποθάλπει παραβατικά στοιχεία και υποκινεί πράξεις αναταραχής με στόχο την επάνοδο στην εξουσία.

Από τις 13 Οκτωβρίου μαθητές και φοιτητές διαδηλώνουν κυρίως στην αλβανική πρωτεύουσα καλώντας αρχικά στην λήψη μέτρων για το εκπαιδευτικό σύστημα και προοδευτικά έφτασαν να ζητούν την παραίτηση Ράμα.

Οι διαδηλωτές ζητούν μέτρα για τις κακές συνθήκες στα πανεπιστήμια, τα υψηλά δίδακτρα και τη διαφθορά.

Ο Πρωθυπουργός της Αλβανίας σύμφωνα με το euronews.com κάνει λόγο για «έργο ξένο δυνάμεων» ενώ τα επεισόδια ακολουθούν έναν κύκλο αντικυβερνητικών διαδηλώσεων μετά το αμφιλεγόμενο τουριστικό σχέδιο σε οικολογικά προστατευόμενη περιοχή, το οποίο συνδέεται με την οικογένεια του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Από την προηγούμενη εβδομάδα οι διαδηλωτές έχουν εστιάσει στο υψηλό κόστος ζωής και στην διαφθορά της πολιτικής ελίτ της Αλβανίας.

Οι αρχές αναφέρουν ότι 272 άτομα έχουν τραυματιστεί στις συγκρούσεις, μεταξύ των οποίων 169 αστυνομικοί.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε δήλωσή της, καταδίκασε τη χρήση βίας, προσθέτοντας ότι η αντίδραση σε αυτήν «πρέπει να παραμείνει αναλογική».