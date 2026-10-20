Αλβανία: Νέα επεισόδια μεταξύ ΜΑΤ και διαδηλωτών που προσπάθησαν να πλησιάσουν το γραφείο του Ράμα

Νέα άγρια επεισόδια ξέσπασαν το μεσημέρι της Τρίτης (20/10) σε κεντρικούς δρόμους των Τιράνων , όταν αστυνομικές δυνάμεις συγκρούστηκαν με διαδηλωτές που βρίσκονταν σε πλατείες και κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους. Οι διαδηλωτές προσπάθησαν να πλησιάσουν το πρωθυπουργικό γραφείο, χωρίς να είναι γνωστό εάν ο Έντι Ράμα βρισκόταν εκεί.

Ακολούθησε μεγάλη ένταση με δυνάμεις καταστολής να κάνουν χρήση δακρυγόνων και της Αύρας προσπαθώντας να διαλύσουν το πλήθος. Μάλιστα, οι Αρχές προχώρησαν και σε συλλήψεις δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

Νωρίτερα, είχαν σημειωθεί επεισόδια πάλι μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων των ΜΑΤ με πέτρες και βόμβες μολότοφ να εκτοξεύονται ακόμη και στον προαύλιο χώρο του Καθεδρικού Ναού των Τιράνων.

Ακολούθησε αστυνομική επέμβαση, κατά την οποία, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, διαδηλωτές ξυλοκοπήθηκαν και συνελήφθησαν.

«Παραιτήσου» η απάντηση στις… καρέκλες του Ράμα

Φοιτητικοί σύλλογοι, πανεπιστημιακοί και εκπαιδευτικοί ένωσαν τις δυνάμεις τους το πρωί της Τρίτης (20/10) δίνοντας συνέχεια στο «κύμα» διαμαρτυρίας που συγκλονίζει εδώ και τέσσερις μήνες την Αλβανία.

Διαδηλωτές και διαδηλώτριες έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο αναποδογύρισαν τις καρέκλες που είχε τοποθετήσει έξω από το κυβερνητικό κτήριο με την επιγραφή «Διάλογος» ως μία συμβολική κίνηση ο Έντι Ράμα.

Καρέκλες έξω από το γραφείο του Έντι Ράμα για τον «διάλογο» που ζητά AP Photo/Boris Grdanoski

Φώναξαν το σύνθημα «Κάτω η Δικτατορία – Κανένας διάλογος», ενώ υπέγραψαν επιστολή παραίτησης του πρωθυπουργού.

Την επιστολή αυτή τοποθέτησαν σε μία από τις καρέκλες, γράφοντας το μήνυμα «Παραιτηθείτε».

Εκπαιδευτικοί κρατούν πανό που γράφει «Σταματήστε τη βία κατά των μαθητών», κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στα Τίρανα AP Photo/Boris Grdanoski

Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, 1.350 καθηγητές και πανεπιστημιακό προσωπικό έχουν υπογράψει αίτημα για απομάκρυνση του Έντι Ράμα και σύσταση υπηρεσιακής κυβέρνησης.

Είχε προηγηθεί συνάντηση του πρωθυπουργού στο Υπουργείο Παιδείας με τους διευθυντές των σχολείων των Τιράνων, ο Ράμα επανέλαβε ότι η αλλαγή εξουσίας με τη βία δεν θα συμβεί, ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να επιβληθεί με τη βία οποιαδήποτε ατζέντα ή εναλλακτική ιδέα, αλλά εξέφρασε την ετοιμότητά του για επικοινωνία.

Μάλιστα ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «υβριδικό πόλεμο» τις διαμαρτυρίες των τελευταίων ημερών στα Τίρανα.

«Δημιουργείται η ιδέα ότι όλη η Αλβανία καίγεται εδώ, ενώ πρόκειται για μια οργανωμένη επίθεση σε μια σαφώς καθορισμένη περίμετρο, ενορχηστρωμένη από χέρια που είναι εκπαιδευμένα γι’ αυτό το έργο, τα οποία τροφοδοτούνται με βενζίνη σαν εσωτερική φωτιά από ξένους παράγοντες», δήλωσε ο Ράμα.

Παράλληλα, υποστήριξε πως «ξένα χέρια» επιχειρούν «αποσταθεροποίηση της χώρας του και παρεμπόδιση της ευρωπαϊκής της πορείας».