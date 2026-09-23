Αλβανία: Η Κομισιόν έτοιμη να στηρίξει την ένταξή της στην ΕΕ έως το 2027

Για την ολοκλήρωση της ενταξιακής διαδικασίας της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως τον Δεκέμβριο του 2027 φαίνεται να εργάζεται η Κομισιόν, όπως μεταδίδει το Euronews.

Τα Τίρανα έχουν θέσει ως στόχο την ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων το τέλος του 2027, ένα χρονοδιάγραμμα που ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα και άλλοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα χαρακτηρίσει ως συμφωνημένο σχέδιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με το Euronews, η Κομισιόν καταρτίζει έναν οδικό χάρτη για να επιβεβαιώσει τον στόχο της Αλβανίας να κλείσει όλα τα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων έως το τέλος του επόμενου έτους και να καθορίσει τις προτεραιότητές της.

«Σύντομα θα προτείνουμε οδικούς χάρτες για τις υποψήφιες χώρες που έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη πρόοδο» έχει δηλώσει η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο οδικός χάρτης που καταρτίζει η Κομισιόν για την ενταξιακή πορεία των κρατών, καθορίζει ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που δίνει στις υποψήφιες χώρες μια σαφέστερη κατεύθυνση, απηχώντας τη στρατηγική διεύρυνσης του 2002 που άνοιξε το δρόμο για την ένταξη 10 νέων μελών.

Ο νέος οδικός χάρτης θα ενσωματωθεί στο πακέτο διεύρυνσης της Επιτροπής, στον ετήσιο έλεγχο της διαδικασίας προσχώρησης, που αναμένεται στα τέλη Οκτωβρίου, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης αξιολογήσεις ανά χώρα και συστάσεις για τα επόμενα βήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν συντάσσει μια τελική έκθεση κριτηρίων αξιολόγησης που σταθμίζει κατά πόσον μια υποψήφια χώρα έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που έχουν οριστεί ώστε να θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει όσα απαιτούνται για να προσχωρήσει στην Ένωση, ιδίως στον τομέα της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου.

Στην περίπτωση της Αλβανίας, το σχέδιο είναι να συμπεριληφθεί ένας κατάλογος βασικών προϋποθέσεων που θα καθορίζουν τις μεταρρυθμίσεις και τα μέτρα που απαιτούνται για την κάλυψη των κενών που απομένουν για ττα κριτήρια αξιολόγησης.

Το παράδειγμα του Μαυροβουνίου

Αυτό ίσχυε ήδη για το Μαυροβούνιο, όπου η Επιτροπή χρησιμοποίησε τη διαδικασία αξιολόγησης τελικού σημείου αναφοράς για να προσδιορίσει τις συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις και τα αποτελέσματα που έπρεπε να επιτύχει.

Ο κατάλογος των προαπαιτούμενων έχει ως στόχο να σηματοδοτήσει με σαφήνεια στις υποψήφιες χώρες ποιες είναι οι προτεραιότητές τους, ωθώντας τες να ολοκληρώσουν τα βήματα που απομένουν για να θεωρηθεί ότι είναι έτοιμες να γίνουν μέλη του μπλοκ.

«Ουσιαστικά, η Επιτροπή είδε ότι αυτή η προσέγγιση λειτούργησε με το Μαυροβούνιο και θέλει να την αναπαράγει» δήλωσε στο Euronews αξιωματούχος της ΕΕ, ζητώντας να παραμείνει ανώνυμος λόγω της ευαισθησίας της συζήτησης.