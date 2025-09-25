Αλόννησος: Ο Πρίγκιπας Αλβέρτος εγκαινιάζει το πρώτο φεστιβάλ κινηματογράφου για το θαλάσσιο περιβάλλον

Με την παρουσία του Πρίγκιπα Αλβέρτου ΙΙ του Μονακό, ο οποίος θα επισκεφθεί τις Σποράδες με αφορμή τις πρωτοβουλίες για την προστασία της μεσογειακής φώκιας, θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου, στην Αλόννησο, το AMoS (Alonissos Movies for the Sea) Film Festival, το πρώτο φεστιβάλ κινηματογράφου αφιερωμένο στη θάλασσα και το θαλάσσιο περιβάλλον.

Το φεστιβάλ φιλοδοξεί να συνδέσει τον κινηματογράφο με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, παρουσιάζοντας 7 ταινίες μεγάλου μήκους και 17 μικρού μήκους, μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation, όλες με θεματικό άξονα το μεγαλείο της θάλασσας. Παράλληλα, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με εικαστικά εργαστήρια, καθαρισμούς παραλιών και ημερήσιες εκδρομές, που ενισχύουν το μήνυμα της προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Το AMoS στοχεύει να καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός, προβάλλοντας την Αλόννησο και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Β. Σποράδων ως πρότυπο ολοκληρωμένης διαχείρισης προστατευόμενης περιοχής, αλλά και ως σημείο συνάντησης της τέχνης με την οικολογία.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από προνομιακές τιμές σε μετακινήσεις, διαμονή και άλλες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.