Άλμα 3% στο πετρέλαιο – Πάνω από τα 90 δολάρια/βαρέλι το brent

Ο Αύγουστος «κλείνει» με άλμα άνω του 3% στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου , αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων στο νησί Λαράκ, σηματοδοτώντας την επιστροφή στις μάχες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το διεθνές αργό πετρέλαιο Brent για παράδοση Σεπτεμβρίου σημείωσαν άνοδο 3,3% στα 90,99 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate του πρώτου μήνα σημείωσαν άνοδο 3,6%, στα 86,36 δολάρια το βαρέλι.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι νωρίτερα σήμερα οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ιρανικούς εκτοξευτές στο νησί Λαράκ. Δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης παρατηρήθηκαν να προετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυραύλους με θαλάσσιες νάρκες στο Στενό του Ορμούζ», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο λοχαγός Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, σύμφωνα με το CNBC.

Παράλληλα, το Associated Press αναφέρει πως η επίθεση της Κυριακής ήταν η πρώτη δημόσια αναγνωρισμένη αμερικανική επίθεση σε ιρανικές θέσεις από τα τέλη Ιουλίου.

Η επίθεση των ΗΠΑ στο νησί Λαράκ σκότωσε και τραυμάτισε αρκετούς Ιρανούς στρατιώτες, δήλωσε το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, προσθέτοντας ότι απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία, βάσει αναφορών των ιρανικών μέσων ενημέρωσης.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκτεινε τις στρατιωτικές του απειλές κατά του Ιράν στο νησί Χάργκ, τον κύριο τερματικό σταθμό εξαγωγής πετρελαίου της χώρας, λέγοντας σε ανάρτηση της Κυριακής το βράδυ στο Truth Social ότι «θα γίνει κομμάτια!».

Η κυκλοφορία πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ, μιας βασικής διαδρομής για τις παγκόσμιες μεταφορές ενέργειας, έχει διαταραχθεί σοβαρά από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει εισέλθει στον έκτο μήνα της.

«Ο κίνδυνος εφοδιασμού θα συνεχιστεί και τα αποθέματα πετρελαίου θα συνεχίσουν να μειώνονται τις επόμενες εβδομάδες και μήνες», δήλωσε ο Tamas Varga, αναλυτής της PVM Oil Associates, προσθέτοντας ότι «η ιρανική κρίση πιθανότατα έχει αλλάξει το status quo ασφαλείας στη Μέση Ανατολή».

«Οι αυξανόμενες επιθέσεις σε διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία έχουν περιορίσει περαιτέρω την ήδη επιβαρυμένη παγκόσμια δυναμικότητα διύλισης, ωθώντας τα περιθώρια κέρδους των εξευγενισμένων προϊόντων σε νέα υψηλά», ανέφερε η Goldman Sachs σε αναλυση της.