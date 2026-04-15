Άλμα 3,9% του πληθωρισμού τον Μάρτιο

Αύξηση 3,9% σημείωσε τον Μάρτιο ο δείκτης Τιμών Καταναλωτή σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, με οδηγό το άλμα των τιμών στα καύσιμα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και της ενεργειακής κρίσης που ακολούθησε, όπως έδειξαν τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το πετρέλαιο θέρμανσης εκτινάχθηκε 24,6% από τον Μάρτιο του 2025, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ενισχύθηκε κατά 22,8%. Τα καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη) σημείωσαν άνοδο 9,3%, ενώ τα άλλα καύσιμα εκτινάχθηκαν 27,4%. Η μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο κατέγραψε παράλληλα ετήσια αύξηση 22%.

Στις κατηγορίες με τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις [Μάρτιος 2026/2025] οι μεταφορές ξεχωρίζουν με άλμα 8,1% και ακολουθούν ξενοδοχεία- καφέ -εστιατόρια με +6,1% και Στέγαση με +5,7%.

Σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,6% τον Μάρτιο, ενώ ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2025 – Μαρτίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2024 – Μαρτίου 2025, παρουσίασε αύξηση 2,6%.