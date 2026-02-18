«Άλμα» 3,3% για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Έκπληξη προκάλεσε η συμπεριφορά των επενδυτών στο ελληνικό Χρηματιστήριο, που με συνοπτικές διαδικασίες μάζεψε σχεδόν όλες τις απώλειες των τριών συνεχόμενων πτωτικών συνεδριάσεων.

Ο Γενικός Δείκτης, κινούμενος μόνιμα σε θετικό έδαφος και μόνιμα ανοδικός, σκαρφάλωσε έως και τις 2327,44 μονάδες, κλείνοντας τη συνεδρίαση στα υψηλά ημέρας με κέρδη 3,3%.

Τα πρόσημα ήταν σαφώς υπέρ της ανόδου, με 90 ανοδικές μετοχές έναντι 30 πτωτικών και 30 αμετάβλητων.

Η ισχυρή ανοδική κίνηση συνοδεύτηκε από υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα 320 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 260 πέρασαν μέχρι τις δημοπρασίες, ενώ μόλις τα 22 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Γενικός Δείκτης επέστρεψε πάνω από το πρόσφατα απωλεσθέν επίπεδο των 2310 μονάδων, που συνιστούσε στήριξη, και θέλει λίγη υπομονή ώστε να πείσει για τη συνέχεια.

Ο Δείκτης υπεραπέδωσε εμφανώς έναντι των υπολοίπων ευρωπαϊκών και αμερικανικών Χρηματιστηρίων, καθώς ενδεικτικά ο γερμανικός DAX40 κέρδιζε «μόλις» 0,8% και ο αμερικανικός S&P500 ευρίσκετο στο +0,7%.

Επιμέρους, οι μετοχές του Ομίλου Viohalco έκλεψαν την παράσταση με τεράστιες αποδόσεις, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι οι λοιπές ήταν αδιάφορες. Αλλά, επί παραδείγματι, όταν η CENER καταγράφει +9,49% και μάλιστα σε νέα ιστορικά υψηλά, δεν μπορεί να αφήσει κάποιον ασυγκίνητο˙ ή η ΒΙΟ (+10,11%), που κερδίζει 110% στο εξάμηνο, πρώτη σε κατάταξη από όλες τις μετοχές της μεγάλης και μεσαίας κεφ/σης, η οποία μάλιστα γράφει ιστορία, διανύοντας για πρώτη φορά στη «ζωή» της 8 συνεχόμενους ανοδικούς μήνες.

Μοχλός της κίνησης, για άλλη μια φορά, ο τραπεζικός κλάδος, που με αφορμή τα ισχυρά αποτελέσματα της BOCHGR και εν αναμονή των αποτελεσμάτων των συστημικών (Τράπεζα Πειραιώς 26/2, πριν το άνοιγμα, Eurobank 26/2 μετά το άνοιγμα και Αlpha, NBG 27/, πριν το άνοιγμα) βρήκε και πάλι ρυθμό. Ο ΔΤΡ κέρδισε 5,08%, στην καλύτερη ημερήσια απόδοση από τον Απρίλιο του 2025 (+8,31% την 8η Απριλίου).

Η CREDIA σήμείωσε κέρδη +7%, μιας και είχε αρχίσει να… εγκλωβίζει κόσμο μετά από τόσες ημέρες πλαγιολίσθησης.

Η ΕΕΕ σε νέα ιστορικά υψηλά, με κέρδη 1,39%, μιαν ανάσα από τα 55€, αξιομνημόνευτο είναι το γεγονός ότι όλες οι μετοχές της μεγάλης κεφ/σης έκλεισαν σε θετικό έδαφος.

Από τη μεσαία, το ΚΡΙ κατάφερε να καταγράψει και νέα ιστορικά υψηλά, πλέον στην κεφαλαιοποίηση των 800 εκατ. ευρώ, ήτοι η τρίτη μεγαλύτερη «μεσαία» μετοχή.

Ενδιαφέρουσα και η QLCO που τίμησε τη στήριξη των 5,6€ και έβγαλε μεγαλοπρεπή αντίδραση, και μάλιστα με καλό τζίρο 137 χιλ. τεμαχίων.

Τέλος, η EVR, μετά EVR και την επίσημη ανακοίνωση όπου αρνείται ότι γίνονται αναφορές σε υποτιθέμενες συζητήσεις περί ενδεχόμενης απόκτησης ποσοστού της από πιστωτικό ίδρυμα, δοκίμασε την αντίσταση των 2,25, έτοιμη να δει τα 2,80.