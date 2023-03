Άλλους έξι υποψηφίους ανακοίνωσε ο Κ. Ζέρβας

Άλλους έξι υποψηφίους υποδέχεται η παράταξη «ΝΑΙ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», της οποίας ηγείται ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας. Πρόκειται για ανθρώπους της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης, ενεργούς πολίτες, με διάθεση για προσφορά στην πολιτική και κοινωνική ζωή της πόλης.

1. Παύλος Δεληπετρίδης Ο Παύλος Δεληπετρίδης γεννήθηκε το 1970 και μεγάλωσε στην περιοχή της Ξηροκρήνης. Από μικρός ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και είναι βετεράνος αθλητής του Α.Σ. «Άρης Θεσσαλονίκης» στον στίβο. Σπούδασε Λογιστική, Μηχανικός Αυτοκινήτων και Τεχνικός Εγκαταστάσεων. Εδώ και 29 χρόνια είναι επαγγελματίας οδηγός και ιδιοκτήτης ταξί. Είναι μέλος του Σωματείου Ταξί «ΕΡΜΗΣ Θεσσαλονίκης» και της Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. Ταυτόχρονα είναι ραδιοφωνικός παραγωγός στο Radio Yellow. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Εφημερίδων, Περιοδικών και Ηλεκτρονικών Μέσων Βορείου Ελλάδος (ΕΣΕΠΗΜΒΕ). Έχει πλούσια κοινωνική δράση ως μέλος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Νέο ΙΝΚΑ, του συλλόγου «Ιωνική Γη – Ίωνες» και της Εθελοντικής Ομάδας Ταξί. Είναι δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας «Χάθηκε ή Βρέθηκε σε Ταξί» στο Facebook. Είναι δόκιμος εκπαιδευτής στην εφαρμογή Πρώτων Βοηθειών και ΚΑΡΠΑ στην ομάδα KIDS SAVE LIVES. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

2. Χριστίνα Ζουρίδου Η Χριστίνα Ζουρίδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην περιοχή του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης. Σπούδασε στο University Center of England με ειδικότητα Teacher of Drama in Education και στην Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης Μαίρης Τράγκα. Ως δασκάλα εκπαιδευτικού δράματος και ηθοποιός έχει διδάξει Θεατρική αγωγή – Εκπαιδευτικό δράμα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε πολιτιστικούς οργανισμούς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Σκηνοθετεί και οργανώνει θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διετέλεσε για πολλά χρόνια στέλεχος κατασκήνωσης. Έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια ειδικής αγωγής, με έμφαση στις μαθησιακές δυσκολίες και τη χρήση ψηφιακών προγραμμάτων για άτομα με αναπηρία. Όραμά της είναι η διαφορετικότητα να γίνεται σεβαστή σε όλες τις εκφάνσεις της. Εργάζεται ως θεατρολόγος – παιδαγωγός στην Κ.Ε.ΔΗ.Θ. από το 2015, τα τελευταία χρόνια ως υπεύθυνη δομής ΚΔΑΠ (Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών). Έχει λάβει μέρος σε συγγραφικούς διαγωνισμούς με πολλές διακρίσεις, συμμετείχε στη συγγραφή βιβλίου Δραματικής Αγωγής, το οποίο διδάσκεται ως μάθημα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Είναι μητέρα δύο παιδιών.

3. Μαρία Ιγνατιάδου Η Μαρία Ιγνατιάδου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Είμαι απόφοιτος της Ελληνογαλλικής Σχολής «Καλαμαρί». Αποφοίτησε από το τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στη Νέα Ελληνική Φιλολογία. Επίσης, έχει σπουδάσει Ψυχολογία με εξειδίκευση στη συστημική προσέγγιση. Έχει εργαστεί εθελοντικά ως εκπαιδευτικός στο camp προσφύγων στα Διαβατά, με αντικείμενο την εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας στα προσφυγόπουλα, ηλικίας 5 έως 12 ετών. Στο πλαίσιο της πρακτικής της ως ψυχολόγου, εργάστηκε εθελοντικά στο Παιδογκολογικό Τμήμα του ΑΧΕΠΑ, με αντικείμενο τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών. Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός στην ενισχυτική διδασκαλία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εργάζεται στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ως παιδαγωγός.

4. Θανάσης Τζάπος Ο Θανάσης Τζάπος γεννήθηκε το 1989 στη Θεσσαλονίκη, με καταγωγή από την Γαλατινή Κοζάνης. Αποφοίτησε από το 31ο Λύκειο Χαριλάου και σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός. Ως μηχανικός έχει ασχοληθεί με τον κλάδο των κατασκευών και κυρίως με την οργάνωση και επίβλεψη βιομηχανικών έργων. Καθημερινό βίωμα και πεποίθηση μέσα από την εργασία του είναι ότι λύσεις σε όλα τα προβλήματα φέρνουν μόνο οι χειροπιαστές πράξεις, τα λίγα λόγια και η πραγματική δουλειά. Έχει μακρά κοινωνική δράση μέσα από τη συμμετοχή του σε μεγάλους φιλανθρωπικούς ομίλους και πολιτιστικούς συλλόγους της Θεσσαλονίκης.

5. Άντζελα (Αγγελική) Φίλου Η Άντζελα Φίλου γεννήθηκε στην Κορυτσά της Βορείου Ηπείρου. Είναι Τοπογράφος Μηχανικός. Είναι πρόεδρος της Δημοκρατικής Εθνικής Ελληνικής Ένωσης Μειονότητας «ΟΜΟΝΟΙΑ» – παραρτήματος Θεσσαλονίκης και μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της (Δ.Ε.Ε.Ε.Μ) «ΟΜΟΝΟΙΑΣ». Είναι παντρεμένη και μητέρα ενός παιδιού.

6. Λένα (Ελένη) Χατζοπούλου Η Λένα Χατζοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Ψυχολογία στην Ιταλία και Δημοσιογραφία στο Ελληνικό Κέντρο Σπουδών Μέσων Ενημέρωσης και στο ΑΝΤ1 MEDIA LAB. Είναι τοπική σύμβουλος στην 5η Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γνωρίζει νοηματική γλώσσα και γραφή braille.