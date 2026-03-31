Άλλο ένα ελληνόκτητο πετρελαιοφόρο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον αποκλεισμό του Ιράν

Ένα ακόμη ελληνόκτητο πετρελαιοφόρο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ , σηματοδοτώντας το τέταρτο τέτοιο ταξίδι από την έναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Το suezmax Pola, το οποίο απενεργοποίησε το σύστημα παρακολούθησης στον Περσικό Κόλπο στις 10 Μαρτίου, εντοπίστηκε ξανά τη Δευτέρα από το Αυτόματο Σύστημα Αναγνώρισης. Το πλοίο έπλεε στον ανατολικό Ινδικό Ωκεανό κοντά στον θαλάσσιο διάδρομο στα ανοικτά των ακτών της Σουμάτρας της Ινδονησίας, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η επανεμφάνισή του υποδηλώνει ότι το δεξαμενόπλοιο διέσχισε με επιτυχία το Στενό του Ορμούζ, ένα βασικό σημείο συμφόρησης για τη μεταφορά πετρελαίου που έχει δει απότομα μειωμένη εμπορική κίνηση από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο στο Ιράν.

Το δεξαμενόπλοιο είναι φορτωμένο με περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου και βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Ταϊλάνδη, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας πληροφοριών Kpler.

Διμερείς συμφωνίες τη διέλευση δεξαμενόπλοιων

Ενώ το Ιράν συνεχίζει να απαγορεύει σε «εχθρικές» οντότητες την στρατηγικής σημασίας πλωτή οδό, αρκετές ασιατικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ταϊλάνδης , έχουν εξασφαλίσει διμερείς συμφωνίες που επιτρέπουν τη διέλευση μέσω των Στενών σε ορισμένα δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία.

Το Pola είναι το τέταρτο πλοίο που διαχειρίζεται η Dynacom Tankers Management Ltd. και πραγματοποίησε το πέρασμα μέσω του Ορμούζ με τον αναμεταδότη του απενεργοποιημένο από τότε που έκλεισε ουσιαστικά. Η εταιρεία έστειλε επίσης τα πετρελαιοφόρα Shenlong, Smyrni και Marathi μέσω της στενής πλωτής οδού νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η εταιρεία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Οι κίνδυνοι για τη ναυτιλία στον Περσικό Κόλπο παραμένουν υψηλοί, καθώς το Ιράν χτύπησε ένα πλήρως φορτωμένο δεξαμενόπλοιο του Κουβέιτ στα ανοικτά του Ντουμπάι σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος.