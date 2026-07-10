Aλλάζουν όλα στην ύδρευση Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής – Επενδύσεις μισού δισ. από την ΕΥΑΘ

Στην τελική ευθεία για τη Βουλή βρίσκεται η συνολική μεταρρύθμιση στη διαχείριση των υδάτων με επίκεντρο τη συνένωση 70 παρόχων υπηρεσιών. Κεντρική θέση στο νέο σχεδιασμό θα έχει και η ΕΥΑΘ η οποία και θα απορροφήσει τις δημοτικές εταιρείες ύδρευσης σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης καθώς και σε περιοχής της Χαλκιδικής. Στόχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι η καλύτερη προστασία των υδάτινων πόρων, η αναβάθμιση των δικτύων και διασφάλιση ποιοτικού και οικονομικά προσιτού νερού. Τις προηγούμενες ημέρες ο αρμόδιος Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου είχε μάλιστα συναντήσεις με βουλευτές από τις περιοχές στις οποίες θα ισχύσουν οι αλλαγές ώστε να τους ενημερώσει ενόψει της κατάθεσής του στη Βουλή προς ψήφιση.

Ο σχεδιασμός προβλέπει πως η ΕΥΑΘ θα επεκταθεί και θα ενσωματώσει όλες της ΔΕΥΑ του νομού Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των δήμων Δέλτα, Χαλκηδόνας, Ωραοκάστρου, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θέρμης, Θερμαϊκού, Λαγκαδά και Βόλβης. Επίσης θα ενσωματώσει και τις υπηρεσίες Ύδρευσης-Αποχέτευσης σε δήμους της Χαλκιδικής που δεν υπάρχουν ΔΕΥΑ και τις ανάλογες υπηρεσίες προσφέρουν μέσω ειδικών τμημάτων τους οι δήμοι. Αυτό αφορά τους δήμους Προποντίδας, Κασσάνδρας, Πολυγύρου, Σιθωνίας και Αριστοτέλη.

Ένας από τους λόγους που οδήγησαν στις αλλαγές είναι η ορθολογικότερη διαχείριση του νερού και των βιολογικών στο νομό Θεσσαλονίκης με τα χρέη των ΔΕΥΑ μόνο για το ρεύμα να φτάνουν τα 20 εκ. Ευρώ!

Σήμερα επικρατεί μια άναρχη κατάσταση στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Ενδεικτικά η ΕΥΑΘ παρέχει δωρεάν νερό από γεωτρήσεις της για την ύδρευση περιοχών των Δήμων Δέλτα και Χαλκηδόνας, με τον όρο σε περίπτωση προβλήματος επάρκειας νερού, η κάλυψη των αναγκών του ΠΣΘ να είναι προτεραιότητα και το νερό να δεσμεύεται σε αυτήν την κατεύθυνση. Σε άλλους δήμους η ΕΥΑΘ εκδίδει λογαριασμούς αλλά μόνο για ορισμένους οικισμούς αυτών και στις υπόλοιπες εκδίδουν οι δήμοι. Σε άλλες περιπτώσεις δήμων, η ΕΥΑΘ καλύπτει τις ανάγκες σε αποχέτευση αλλά όχι σε ύδρευση. Συν τοις άλλοις ελλοχεύει και ο κίνδυνος ευρωπαϊκών προστίμων καθώς πολλοί βιολογικοί καθαρισμοί δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές της Ε.Ε. Η ένταξη δε των περιοχών αυτών στην ευθύνη της ΕΥΑΘ θα διευκολύνει και την εκτέλεση απαιτούμενων έργων υποδομής που σήμερα δεν μπορούν να εκτελεστούν καθώς οι περισσότερες ΔΕΥΑ δεν έχουν διαχειριστική επάρκεια.

Τα έργα που προγραμματίζει η ΕΥΑΘ για το νομό Θεσσαλονίκης είναι της τάξης των 350 εκ. Ευρώ και άλλα 150 εκ. για το νομό Χαλκιδικής. Εκεί τα έργα θα εστιαστούν στην αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος λειψυδρίας κατά τους θερινούς μήνες λόγω του ογκώδους τουριστικού ρεύματος.

Μετά την αναμενόμενη ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή η διαδικασία προβλέπει την εκτίμηση της καθαρής θέσης των ΔΕΥΑ από ορκωτό λογιστή και μετά την έγκρισή τους από τη ΡΑΕΕΥ απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ώστε να ενταχθεί ο δήμος στην ευθύνη της ΕΥΑΘ, μια διαδικασία που μπορεί να ξεπεράσει τον έναν χρόνο. Τα δίκτυα παραμένουν στους Δήμους και η ΕΥΑΘ αναλαμβάνει τη λειτουργία και συντήρησή τους. Το προσωπικό θα απορροφηθεί είτε από τους οικείους δήμους, είτε από την ΕΥΑΘ. Οι συμβασιούχοι ΔΕΥΑ θα απορροφηθούν για δύο χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης ενώ οι δήμοι θα ορίσουν (ουσιαστικά στη θέση του προέδρου της ΔΕΥΑ που καταργείται) ειδικό σύμβουλο ΕΥΑΘ που θα αμείβεται από την εταιρεία.

Σε ότι αφορά τέλος τα τιμολόγια, θα ισχύσουν αυτά της ΕΥΑΘ με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις οι πολίτες να πληρώνουν πλέον λιγότερα και σε άλλες περισσότερα. .