Αλλαγή σκυτάλης στην Α΄ Κοινότητα – Ο Γιώργος Σταματιάδης παίρνει τη θέση του Χρήστου Αβδελλά

Αλλαγή σκυτάλης στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα, με τον Γιώργο Σταματιάδη να ορκίζεται νέος κοινοτικός σύμβουλος ενώπιον του δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη.

Ο Γιώργος Σταματιάδης παίρνει τη θέση του Χρήστου Αβδελλά, ο οποίος παραιτήθηκε για επαγγελματικούς λόγους τόσο από το Συμβούλιο της Α΄ Δημοτικής Κοινότητας όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΘΕ.

Ο κ. Αβδελλάς, πάντως, διευκρινίζει ότι “παραμένω δίπλα στον Στέλιο Αγγελούδη με ακόμη μεγαλύτερη διάθεση να συνεισφέρω ενεργά στην παράταξή μας ‘Ομάδα για τη Θεσσαλονίκη’ και σε όσα έχουμε μπροστά μας”.

Ο ίδιος εκφράζει τη χαρά του γιατί τη σκυτάλη παραλαμβάνει ο Γιώργος Σταματιάδης, ευχόμενος στον διάδοχό του καλή αρχή και καλή δύναμη και δηλώνοντας ότι θα βρίσκεται δίπλα του.

Από την πλευρά του, ο νέος κοινοτικός σύμβουλος Γιώργος Σταματιάδης κάνει λόγο για «ένα νέο ξεκίνημα, με αίσθημα ευθύνης, διάθεση συνεργασίας και, πάνω απ’όλα, αγάπη για τον τόπο μας”.