Αλλαγή σχεδιασμού της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Προς αναθεώρηση του αρχικού σχεδιασμού φαίνεται να πηγαίνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Οι ποιοτικές μετρήσεις δείχνουν πως το κόμμα διαθέτει σημαντική επιρροή στα αστικά κέντρα, αλλά είναι αρκετά πίσω στην περιφέρεια. Εκεί που το ΠΑΣΟΚ δείχνει να αντέχει περιορίζοντας τις προσδοκίες του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος του.

Συγκεκριμένα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη πηγαίνει καλά στην άλλοτε Β’ περιφέρεια Αττικής, μέτρια σε Α΄ Αθηνών και το νομό Θεσσαλονίκης και αρκετά καλά σε Λάρισα και Πάτρα. Από εκεί και πέρα αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στην υπόλοιπη περιφέρεια. Εκεί, όπως φαίνεται, οι ψηφοφόροι ακολουθούν την παράδοση και στηρίζουν το ΠΑΣΟΚ. Κάτι που άλλωστε αποδείχτηκε και στις εκλογές τους 2023.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της “Π”, στο τραπέζι υπάρχει η εξής πρόταση: Να μετακινηθούν στα ψηφοδέλτια των μεγάλων αστικών κέντρων τα κεντρικά πρόσωπα του κόμματος, αυτά που αποκαλούμε τα ” βαριά χαρτιά”. Πρόσωπα που σηματοδοτούν μεταξύ άλλων το “νέο” και “άφθαρτο”. Στόχος να προσελκύσουν, όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους, από την μεγάλη αριθμητικά δεξαμενή τους. Παράλληλα η εκτίμηση είναι πως θα ανακόψουν την πορεία της Νέας Δημοκρατίας και θα πιέσουν το ΠΑΣΟΚ.

Ο στόχος

Με δεδομένο πως ο μεγαλύτερος όγκος των ψηφοφόρων βρίσκεται στην Αττική φυσικό είναι το κόμμα να εστιάσει σε αυτήν. Το επιθυμητό είναι να πλησιάσει ή να ξεπεράσει το ποσοστό του 23% στις οκτώ εκλογικές περιφέρειες που διαθέτουν περίπου 2.500.000 ψηφοφόρους. Αν πλησιάσει ή ξεπεράσει το 19% με 20% στους κάτι περισσότερους από 800.000 της Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης, τους 280.000 της Αχαΐας και τους 250.000 της Λάρισας φτάνουμε σχεδόν στους μισούς από τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους της χώρας. Και τότε το τελικό αποτέλεσμα δύσκολα θα είναι κάτω από το 20% σε πανελλαδικό επίπεδο για την ΕΛ.Α.Σ. Αυτό που έχει τεθεί, ως ο τελικός στόχος. Εκτός συζήτησης είναι η Κρήτη που ψηφίζει διαφορετικά. Εκεί όπου εκτός από το ΠΑΣΟΚ η ΕΛ.Α.Σ. θα βρει μπροστά της και τον Παύλο Πολάκη, που διαθέτει σημαντική επιρροή στο κεντροαριστερό χώρο του νησιού.

Στην “Αμαλίας” γνωρίζουν πως για να έρθουν τα προσδοκόμενα αποτελέσματα θα πρέπει να “στήσουν” και ισχυρά ψηφοδέλτια στις συγκεκριμένες περιοχές. Για αυτό και η ανακοίνωση τους, μάλλον θα πάει για αργότερα, αφού οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του επόμενου έτους. Δεν αποκλείεται πάντως να υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις νωρίτερα, ώστε να δοθεί χρόνος και κίνητρο στους υποψήφιους βουλευτές, για να πλησιάσουν τους ψηφοφόρους.

Να σημειώσουμε επίσης πως η αξιολόγηση των τομεαρχών και των αναπληρωτών συνεχίζεται. Προφανώς και οι άστοχες δηλώσεις και τα λάθη δεν βοηθούν την βαθμολογία τους. Το ενδεχόμενο αλλαγών φυσικά και υπάρχει, αν και είναι δύσκολο να γίνει τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Και αυτό γιατί δεν έχουν περάσει ελάχιστοι μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Βγαίνει μπροστά ο Τσίπρας

Το επόμενο χρονικό διάστημα ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να πυκνώσει τις εμφανίσεις του. Το επιτελείο του σχεδιάζει επισκέψεις σε ολόκληρη την χώρα στο πλαίσιο της επανασύνδεσης με την κοινωνία. Αυτή που ξεκίνησε με τη συγγραφή του βιβλίου του και τις παρουσιάσεις που έγιναν. Πλέον ο κ. Τσίπρας θα πάει σε αυτές τις περιοχές, όχι ως συγγραφέας, αλλά ως επικεφαλής κόμματος.

Επίσης θα είναι αυτός που θα αναλάβει να σηκώσει το βάρος της σύγκρουσης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με δεδομένο πως είναι εκτός Βουλής , άρα δεν έχει τη δυνατότητα της απευθείας αντιπαράθεσης με τον πρωθυπουργό, θα πρέπει να βρει τρόπους ώστε να παραμένει στην επικαιρότητα.

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