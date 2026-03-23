Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε μπροστά τους δείκτες του ρολογιού

Την Κυριακή 29 Μαρτίου αναμένεται να γυρίσουν οι δείκτες του ρολογιού μία ώρα μπροστά για τη μετάβαση από τη χειμερινή στη θερινή ώρα .

Οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ.

Η αλλαγή της ώρας στοχεύει στην καλύτερη αξιοποίηση του φωτός της ημέρας για εξοικονόμηση ενέργειας.

Πότε εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η θερινή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, δοκιμαστικά, το 1932 και συγκεκριμένα από τις 6 Ιουλίου μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, όταν τα ρολόγια είχαν τεθεί μία ώρα μπροστά.

Έπειτα όμως εγκαταλείφθηκε, επειδή στις 28 Ιουλίου 1916 στις 04:00 ώρα, τα ρολόγια στην Ελλάδα είχαν τεθεί 25 λεπτά μπροστά κατά την εισδοχή της ζώνης ώρας που είχε αποφασιστεί παγκοσμίως.

Έτσι, η διαφορά σε σχέση με το φως του Ήλιου που καθορίζει και τον πραγματικό χρόνο γινόταν πολύ μεγάλη, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας και περισσότερο στη Κέρκυρα.

Τα επόμενα χρόνια είχε υιοθετηθεί μια απλή μετατόπιση της ώρας έναρξης λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών και καταστημάτων κατά μισή ώρα, στη χειμερινή περίοδο.

Δύο χρόνια όμως μετά την ενεργειακή κρίση που ξέσπασε στην Ευρώπη το 1973, αποφασίστηκε η υιοθέτηση του μέτρου της θερινής ώρας από μεγάλο μέρος των κρατών της, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Τέθηκε σε εφαρμογή το 1975.