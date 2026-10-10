Αλλαγή ώρας έναρξης λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης την Κυριακή

Αλλαγή, κατ’ εξαίρεση, της ώρας έναρξης λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης για αύριο Κυριακή 11 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η προσωρινή τροποποίηση ωραρίου γίνεται ώστε να ολοκληρωθούν οι δοκιμές για τους τελευταίους δύο συρμούς, προκειμένου να να ενταχθούν στο δίκτυο. Συγκεκριμένα, αναφέρεται:

«Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι, κατ’ εξαίρεση του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, η λειτουργία της Γραμμής θα ξεκινήσει στις 12:00 το μεσημέρι» αναφέρεται στην ανακοίνωση και προστίθεται:

«Η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων συρμών στον στόλο του Μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου το σύνολο του στόλου να αποδοθεί σε εμπορική λειτουργία, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το προσεχές διάστημα».

Η ώρα έναρξης αφορά στην πρώτη αναχώρηση των συρμών από τους τρεις τερματικούς σταθμούς, «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Νέα Ελβετία» και «Μίκρα».

Με την ίδια ανακοίνωση, η εταιρία ενημερώνει ότι αύριο Κυριακή και μεθαύριο Δευτέρα, ο εσωτερικός ανελκυστήρας του σταθμού «Νομαρχία», που εξυπηρετεί από το επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων έως το επίπεδο της αποβάθρας, θα είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών.