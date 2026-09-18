Αλλαγή ώρα στην κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου – Πότε και Που θα γίνει

Μία ώρα αργότερα θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, το πρωί της Κυριακής.

Όπως ανακοίνωσε η οικογένεια, η κηδεία θα τελεστεί στο Α’ Nεκροταφείο της Αθήνας και θα ξεκινήσει στις 11 και όχι στις 10 όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.

Υπενθυμίζεται πως η δεύτερη σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα, σε ηλικία 103 ετών.

«Μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη»

«Μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη», έγραψε ο Γιώργος Παπανδρέου σε ανάρτησή του στο Facebook, αποχαιρετώντας την μητέρα του Μαργαρίτα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ήταν «μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών».

Τέλος, έγραψε πως «για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δισεγγονή της, πάνω απ’ όλα, θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας: η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Παπανδρέου:

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας, που έφυγε σήμερα το πρωί.

Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών.

Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δισεγγονή της, πάνω απ’ όλα, θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας: η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη.