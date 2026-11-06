Αλλαγή φρουράς στον Λευκό Οίκο – Ο Τραμπ αντικαθιστά τη Σούζι Γουάιλς με τον Στίβεν Μίλερ

Σημαντικές αλλαγές στην ηγεσία του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ορίζοντας τον στενό του συνεργάτη Στίβεν Μίλερ νέο προσωπάρχη, στη θέση της Σούζι Γουάιλς. Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές, που άλλαξε τις πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσινγκτον.

Ο Μίλερ, μέχρι σήμερα αναπληρωτής προσωπάρχης και ένας από τους στενότερους συμβούλους του Αμερικανού προέδρου, θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.

«Με χαρά ανακοινώνω ότι ο Στίβεν Μίλερ, σημερινός αναπληρωτής προσωπάρχης της κυβέρνησής μου και ένας από τους πιο έμπιστους συμβούλους μου, θα αναλάβει τη θέση του προσωπάρχη από τη Δευτέρα», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του.

Ο νέος ρόλος της Σούζι Γουάιλς

Η Σούζι Γουάιλς, η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη θέση της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, μετακινείται στον πολιτικό μηχανισμό του Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος την ευχαρίστησε δημόσια για τη συνεργασία τους, αποφεύγοντας οποιαδήποτε επικριτική αναφορά στο έργο της.

«Η Σούζι Γουάιλς, η οποία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, θα μετακινηθεί στον πολιτικό μηχανισμό του Τραμπ. Θέλω να την ευχαριστήσω για την προσφορά της ως προσωπάρχη. Έχει κάνει σπουδαία δουλειά», δήλωσε.

Ποιος είναι ο Στίβεν Μίλερ

Ο Στίβεν Μίλερ αποτελεί έναν από τους πιο στενούς και μακροχρόνιους συνεργάτες του Τραμπ, έχοντας διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της μεταναστευτικής πολιτικής του.

Ως αναπληρωτής προσωπάρχης είχε σημαντική επιρροή στην κυβερνητική ατζέντα, ιδιαίτερα σε ζητήματα συνοριακής ασφάλειας, απελάσεων και εσωτερικής πολιτικής.

Η ανάληψη της θέσης του προσωπάρχη τον φέρνει πλέον στο επίκεντρο του συντονισμού της κυβέρνησης, καθώς ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται για τη συνύπαρξη με ένα Κογκρέσο που θα ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς.

Η αλλαγή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κινήσεις αναδιάταξης του κυβερνητικού επιτελείου μετά το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών, χωρίς ο Τραμπ να έχει συνδέσει ρητά την απόφασή του με την εκλογική ήττα.