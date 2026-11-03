Αλιευτικά σκάφη: Ξεπέρασαν τα 19,9 εκατ. ευρώ οι αιτήσεις χρηματοδότησης – Στα 16 εκατ. ο διαθέσιμος προϋπολογισμός

Με τις αιτήσεις χρηματοδότησης να ξεπερνούν κατά σχεδόν 4 εκατ. ευρώ τους διαθέσιμους πόρους ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής επενδυτικών σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών, καθώς η αιτούμενη δημόσια δαπάνη έφτασε τα 19,93 εκατ. ευρώ, έναντι προϋπολογισμού 16 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας στις 30 Οκτωβρίου 2026 υποβλήθηκαν συνολικά 339 αιτήσεις, με τον προϋπολογισμό των προτεινόμενων επενδύσεων να ανέρχεται σε 29,85 εκατ. ευρώ.

Η υπερκάλυψη της διαθέσιμης χρηματοδότησης κατά περίπου 25% αναδεικνύει την ανάγκη για ανανέωση και αναβάθμιση του εξοπλισμού των αλιευτικών σκαφών, με τους επαγγελματίες του κλάδου να αναζητούν χρηματοδοτικά εργαλεία για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων επενδύσεων.

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται μέσω του Προγράμματος «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027» (ΠΑΛΥΘ) και προβλέπει τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας και την ασφάλεια των αλιέων, αναβαθμίζουν τον εξοπλισμό των σκαφών και ενισχύουν τη βιωσιμότητα της αλιευτικής δραστηριότητας.

Βασική προϋπόθεση είναι οι επενδύσεις να μην οδηγούν σε αύξηση της αλιευτικής ικανότητας των σκαφών, ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης μπορούν να φτάσουν έως και το 85%, ανάλογα με την κατηγορία της επένδυσης και του σκάφους.

Σχολιάζοντας την ανταπόκριση των επαγγελματιών αλιέων, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε:

«Η μεγάλη ανταπόκριση των επαγγελματιών αλιέων αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη και ισχυρή διάθεση για επενδύσεις στον ελληνικό αλιευτικό στόλο. Οι 339 αιτήσεις και η αιτούμενη δημόσια χρηματοδότηση – που ξεπερνά τον διαθέσιμο προϋπολογισμό κατά περίπου 25% – επιβεβαιώνουν ότι η συγκεκριμένη δράση ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κλάδου.

Στόχος μας είναι οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι να αξιοποιούνται αποτελεσματικά, στηρίζοντας ουσιαστικά τους ανθρώπους της αλιείας στην πράξη. Συνεχίζουμε τις δράσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της ελληνικής αλιείας».

Τέλος, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το επόμενο βήμα είναι η αξιολόγηση των 339 επενδυτικών σχεδίων, καθώς η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται αυτόματα και έγκριση χρηματοδότησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ