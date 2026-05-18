Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός αποκάλυψε την ημερομηνία μέσα από νέο βίντεο, μετά τις διαδοχικές αναρτήσεις που έχουν προκαλέσει έντονη πολιτική συζήτηση.

«Ούτε νωρίς, ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα». Με αυτή τη φράση ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας την 26η Μαΐου ως την ημερομηνία στην οποία θα παρουσιάσει το νέο του κόμμα σηματοδοτώντας την εκκίνησης της νέας του πορείας στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Πυρετώδεις προετοιμασίες στο επιτελείο

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τις τελευταίες ημέρες βρίσκονται σε εξέλιξη οργανωτικές διεργασίες γύρω από τη νέα πολιτική δομή, ενώ εξετάζονται ζητήματα που αφορούν την πλατφόρμα συμμετοχής, την εγγραφή μελών αλλά και την ιδρυτική διακήρυξη.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ίδια την παρουσίαση και κυρίως στα πρόσωπα που θα πλαισιώσουν το εγχείρημα, αλλά και στο πολιτικό στίγμα που θα δώσει ο πρώην πρωθυπουργός.