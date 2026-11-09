Αλέξης Τσίπρας: Ο κ. Μητσοτάκης έχει καταστήσει τη χώρα ανήμπορη να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα

«Δυστυχώς η εξωτερική πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη έχει αποτύχει οικτρά και έχει καταστήσει τη χώρα ανήμπορη να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην περιοχή και αναγκάζεται να ζητάει την άδειά της ή τη συναίνεση της Τουρκίας προκειμένου να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα»: αυτό κατήγγειλε, μεταξύ άλλων, για το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό της Ηπείρου ITV.

Σε άλλο δε, σημείο της συνέντευξης ανέφερε: «Πριν από 7,5 χρόνια άφησα τη χώρα, έχοντας στα σκαριά τον αγωγό EastMed, της σύμπραξης της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα Λεβιάθαν, στην Ευρώπη. Και ο κύριος Μητσοτάκης θα παραδώσει μια χώρα με τουρκολιβυκό μνημόνιο απέναντι και με την ουσιαστική αδυναμία να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

Σύμφωνα με την προσέγγιση της ΕΛΑΣ, «η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει και τα κόμματα και τον ελληνικό λαό, καθότι οι διατυπώσεις αυτές διαμορφώνουν μια πραγματικότητα που θα τη βρούμε μπροστά μας στο μέλλον». Επιπροσθέτως, ο Αλ. Τσίπρας εκτιμά ότι η κυβέρνηση γνώριζε τι θα συμβεί, «είναι απολύτως σχεδιασμένο όλο αυτό», υποστήριξε. Ποιο δηλαδή; «Εμείς να λέμε ότι οι Γάλλοι ζήτησαν την άδεια, δεν ζητήσαμε εμείς και η Τουρκία να λέει ουσιαστικά, η Ελλάδα ζήτησε την άδεια».Σε άλλο θέμα, ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι «η χώρα βυθίζεται στη διαφθορά».

Είναι, άλλωστε, διευκρίνισε, «κάτι το οποίο σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών διαπιστώνει ότι η χώρα έχει ως μέγιστο το πρόβλημα της διαφθοράς. Πάνω από 90% το λέει αυτό, ότι είναι μια διεφθαρμένη χώρα».

Συν τοις άλλοις, ο πρόεδρος της Συμπαράταξης επικαλέσθηκε και τα στοιχεία «έγκριτων διεθνών οργανισμών που μετράνε την διαφθορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως ο δείκτης V-Dem, Variety Democracy του Πανεπιστημίου του Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, που διαπιστώνει ότι από το 2019 μέχρι το 2026 η διαφθορά στη χώρα έχει επιδεινωθεί κατά 60%» -κι αυτό αφορά «τη διαφθορά της εκτελεστικής εξουσίας, της δικαστικής εξουσίας, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά ανησυχητικό».