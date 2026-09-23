Αλέξης Τσίπρας: Μόνον η ΕΛΑΣ μπορεί να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Τα διλήμματα που θα τεθούν πάνω από την κάλπη, έθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Σκάι, μεγάλο μέρος της οποίας ήταν αφιερωμένο στην πολιτική αντιπαράθεση περί την οικονομία.

Ξεκινώντας από τα αμιγώς πολιτικά, ο πρώην πρωθυπουργός εκτίμησε ως πιθανότερο συνέριο να μην κάνει τρίτη θητεία ο νυν πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θέτοντας στο σημείο αυτό και το κεντρικό εκλογικό δίλημμα, κατ’ αυτόν: «Ή θα έχουμε συνέχεια αυτής της πολιτικής ή αν υπάρξει αλλαγή πολιτικής και πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να την φέρει. Και ικανός να την φέρει, και δημοσκοπικά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ή εμείς ή κανείς», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Η ζωή φέρνει διλήμματα: υπάρχει σήμερα κανείς που μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη; Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός που είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιος είναι αυτός που έχει εμπειρία διακυβέρνησης. Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα, που έχει ρεαλιστικό και εναλλακτικό σχέδιο. Ωραία είναι η ψήφος της διαμαρτυρίας, αλλά στο τέλος της ημέρας θα μπουν τα διλήμματα, και θα είναι σκληρά όπως πάντα», υπογράμμισε.

Και, αφού αναφέρθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη, ότι είχε επί τρία χρόνια την ευκαιρία να ανεβάσει τα ποσοστά του κόμματός, εν τούτοις «η βελόνα ήταν κολλημένη», συνέχισε λέγοντας ότι οι δεύτερες εκλογές θα μοιάζουν, κατά τη γνώμη του, με τις εκλογές του Ιουνίου του 2012 ή με τον β’ γύρο δημοτικών εκλογών. Εμφανίσθηκε, πάντως, βέβαιος ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Αλ. Τσίπρας περιέγραψε τον εκλογικό στόχο της ΕΛΑΣ που είναι η πολιτική αλλαγή. Όπως επίσης να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί – σύμφωνα με την προσέγγιση της ΕΛΑΣ – ασκεί μια πολιτική που δεν είναι προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Μίλησε όμως και για τον δικό του, προσωπικό στόχο, να είναι χρήσιμος στην παράταξη και στη χώρα.

Παρατήρησε επίσης ότι όσο εφικτό είναι τα ποσοστά του πρωθυπουργού να σκαρφαλώσουν από το 28% – 29% στο 37% για την αυτοδυναμία, άλλο τόσο εφικτό είναι οι 9 – 10 αυτές μονάδες να περάσουν στην ΕΛΑΣ.

Υπογραμμίζοντας εξάλλου τη σημασία του δίπολου στην πολιτική σκηνή, τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει μια αντιπολίτευση δυνατή να ελέγχει την κυβέρνηση.

Ερωτηθείς δε, για το σενάριο του μεγάλου συνασπισμού, το χαρακτήρισε ως μια μη ευνοϊκή εξέλιξη -κι αυτό γιατί, επιχειρηματολόγησε, είναι το καλύτερο έδαφος και η καλύτερη τροφή στην ακροδεξιά και στους «Κασιδιάρηδες».

Στο σημείο αυτό θύμισε, μάλιστα, ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης και οι άλλοι καταδικασθέντες της Χρυσής Αυγής, δεν φυλακίσθηκαν για τις ιδέες τους, αλλά για τα εγκλήματα που διέπραξαν. «Πήγαν στη φυλακή διότι δολοφόνησαν τον Παύλο Φύσσα και τον Λουκμάν, τον μετανάστη. Πήγαν στη φυλακή διότι έκαναν πογκρόμ. Διότι ήταν εγκληματική οργάνωση».

Κάλεσε δε την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει την κατάσταση τώρα σε σχέση με το κόμμα Κασιδιάρη και κατηγόρησε τη ΝΔ για το ότι στελέχη της «εκθείαζαν τον Κασιδιάρη», φέρνοντας το παράδειγμα του ευρωβουλευτή Φρέντη Μπελέρη. Επιπροσθέτως, «φανερό- ή κρυφο-Χρυσαυγίτες “Σπαρτιάτες” βουλευτές βλέπω να ψηφίζουν νομοσχέδια και τον προϋπολογισμό της ΝΔ».

Αναφερόμενος στον έτερο πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι οι θέσεις τους είναι διαμετρικά αντίθετες. Εκτίμησε, όμως, ότι αν κατεβεί στις εκλογές, θα αναδιατάξει έτι περαιτέρω το πολιτικό σκηνικό και θα μειωθεί η διαφορά ΝΔ και ΕΛΑΣ.

Σχετικά με στελέχη που είναι αυτή τη στιγμή εκτός ΕΛΑΣ, αλλά προτίθενται να ενταχθούν, εν πρώτοις δήλωσε ότι η πολιτική πρέπει να είναι πεδίο προσφοράς και όχι αξιωμάτων. Διευκρινίζοντας ότι δεν απαξιώνει τους παλιούς, υπογράμμισε τη σημασία του νέου αίματος στην πολιτική. Άλλωστε, συμπλήρωσε, υπάρχουν και πολλοί έμπειροι στο επιτελείο του. Επανέλαβε δε, ότι «οι πόρτες μας δεν είναι κλειστές για κανέναν», αλλά, πάντα, με τους ίδιους όρους. «Δεν θα πάρουμε άλλους βουλευτές για να φτιάξουμε κοινοβουλευτική ομάδα», επέμεινε προσθέτοντας ότι δεν βοηθάει στην αξιοπιστία της πολιτικής η εικόνα της …μεταφερόμενης έδρας.

Στο χώρο της οικονομίας, το βασικό θέμα συζήτησης ήταν οι τιμές στα καύσιμα. Εδώ, ο πρώην πρωθυπουργός ξεκίνησε την τοποθέτησή του από ένα πολιτικό σχόλιο, κάνοντας λόγο για διαφωνία θέσεων επί παραδείγματι μεταξύ του γραμματέα της ΝΔ, Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του υπουργείου Οικονομικών.

«Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν άκουσα τον πρωθυπουργό να πει κάτι συγκεκριμένο», ανέφερε στη συνέχεια με την ταυτόχρονη παρατήρηση ότι η κυβερνητική πρόταση είναι 50% πάνω σε σχέση με πέρυσι. Και, επαναλαμβάνοντας τα τέσσερα εργαλεία που πρότεινε με τη δήλωσή του την Τρίτη (χθες), πρότεινε στην κυβέρνηση να κάνει χρήση ενός έστω, εργαλείου ή συνδυασμό αυτών. Σε κάθε περίπτωση, συμπέρανε, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Στην κριτική του για την οικονομία κατήγγειλε την παρουσία καρτέλ παντού: στα σούπερ μάρκετ, στις τράπεζες, στα διυλιστήρια.

Διερωτήθηκε ακόμη αν η κυβέρνηση φρόντισε να προμηθευτεί φυσικό αέριο το καλοκαίρι, σε χαμηλότερες, συνεπώς, τιμές, ακόμη αν έχει προχωρήσει σε ένα πρόγραμμα αποθήκευσης μπαταριών ηλιακής ενέργειας.

Για την προγραμματική σύγκρουση των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αφού σημείωσε ότι η Συμπαράταξη ήταν το πρώτο κόμμα που είπε ότι θα καταθέσει το πρόγραμμά της στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, διαβεβαίωσε πως «ό,τι εξαγγείλαμε, χωράει στο δημοσιονομικό χώρο όπως προκύπτει από το Μεσοπρόθεσμο».

Εξάλλου, «εγώ δεν ήθελα να βγω και να εξαγγείλω 13ο μισθό και 13η σύνταξη; Εύκολο δεν είναι;», διερωτήθηκε σε μια σαφή αιχμή προς το ΠΑΣΟΚ. Θύμισε, πάντως, ότι εκείνος επανέφερε μέρος της 13ης σύνταξης το 2019.

Για την πρότασή του περί επιβολής πατριωτικής εισφοράς, διευκρίνισε ότι αναφέρεται στο 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων, περίπου 70 οικογένειες συνεπώς. Σημείωσε δε, ότι αυτές οι οικογένειες θα έπρεπε μόνες τους να προσέλθουν οικειοθελώς να συμβάλουν για να μην πέσει η χώρα στα βράχια, για να γίνουν σχολεία και νοσοκομεία.

Άλλωστε, προσέθεσε, η πατριωτική εισφορά εφαρμόζεται σε πολλές χώρες. Και, εν κατακλείδι, το πρώτο βήμα είναι το ψηφισμένο περιουσιολόγιο να γίνει πράξη και αν διαφωνεί κανείς να βγει και να το πει.

Τέλος, ο Αλ. Τσίπρας επικαλέσθηκε δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι την περίοδο 2015 – 19 το πορτοφόλι των πολιτών ήταν πιο άνετο, όπως χαρακτηριστικά είπε.