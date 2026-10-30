Αλέξης Τσίπρας: Η ΕΛΑΣ αντίπαλος πόλος απέναντι στη Δεξιά και όχι δεκανίκι της

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δεν αποτελεί δύναμη διαχείρισης ή συνδιαχείρισης, αλλά τον αντίπαλο πολιτικό πόλο απέναντι στη Δεξιά, ξεκαθάρισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας νωρίτερα σε συγκέντρωση μελών της ΕΛΑΣ στην Ηλιούπολη. Όπως υπογράμμισε, το κόμμα δεν πρόκειται να λειτουργήσει ως συμπληρωματική δύναμη της Δεξιάς, σε περίπτωση που εκείνη αναζητήσει πολιτικό στήριγμα μετά τις επόμενες εκλογές.

Ειδικότερα, ο Αλ. Τσίπρας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να πειστούν οι πολίτες ότι «υπάρχει εναλλακτικός δρόμος, από αυτόν που ζούμε σήμερα». Όπως ανέφερε, υπάρχουν «δύο Ελλάδες κάτω από τον ίδιο ήλιο», με τη μία να είναι «η Ελλάδα του μόχθου».

Από την άλλη πλευρά, όπως είπε, υπάρχει «μια άλλη Ελλάδα», την οποία συνέδεσε με «τον κύριο Χασάπη, τον κύριο Φραπέ και τον κύριο Κουλκουδίνα […] την Ελλάδα του κυρίου “Χωριάτικου” […] ή του κυρίου Μπεκίρη».

Η υποχώρηση της κυβέρνησης για τα funds και οι πλειστηριασμοί

Ο πρόεδρος της Συμπαράταξης αναφέρθηκε, παράλληλα, στη σημερινή υπαναχώρηση της κυβέρνησης, όπως τη χαρακτήρισε, σχετικά με διάταξη νομοσχεδίου που αφορά τα funds.

«Η Ελλάδα του αγώνα της αλληλεγγύης είχε μια νίκη σήμερα. Ο κ. Μητσοτάκης, μέσω του κυρίου Πιερρακάκη, επιχείρησε (να περάσει) μια τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, βάσει της οποίας δινόταν η δυνατότητα στους servicers, στα funds, να μπορούν να προχωρούν σε πλειστηριασμούς και εξώσεις χωρίς να υπάρχει δικαστική απόφαση», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, η κυβέρνηση επιχείρησε να περάσει τη συγκεκριμένη ρύθμιση χωρίς να γίνει αντιληπτή η πρόθεσή της. «Πήγε να το περάσει νύχτα, με μια τροπολογία να μην τον πάρει κανένας χαμπάρι. Για κακή του τύχη όμως σήμερα, σήμερα, υπήρξε ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης σε μια υπόθεση που τυχαία έσκασε σήμερα», σημείωσε.

Ο ίδιος συνέδεσε την υπόθεση με εκείνη που είχε καταγραφεί στην Ισπανία, με θύμα τη Μαρικάρμεν, την ηλικιωμένη γυναίκα που έχασε τη ζωή της μετά την έξωσή της, όπως ανέφερε.

Αντίστοιχο κίνδυνο αντιμετώπισε στη Θεσσαλονίκη μια ηλικιωμένη γυναίκα με αναπηρία, γεγονός που, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Συμπαράταξης, προκάλεσε την κινητοποίηση πολιτών. «Ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης ξεδιπλώθηκε και φόβισε αυτούς που μας κυβερνούν. Μόλις πριν από λίγο, άρον άρον απέσυραν το άρθρο 23 που έδινε τη δυνατότητα να προχωρούν δίχως δικαστική απόφαση σε πλειστηριασμούς», υποστήριξε.

Η επίθεση στην κυβέρνηση για τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στα επεισόδια που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, στρέφοντας τα πυρά του τόσο κατά του Ηλία Κασιδιάρη όσο και κατά της κυβέρνησης.

Με σαφή αναφορά στον Κασιδιάρη, χαρακτήρισε προκλητικό το γεγονός ότι του επιτράπηκε να εκφωνήσει ομιλία μια τέτοια ημέρα, αλλά και να προπηλακίζει δημοκρατικούς πολίτες. Παράλληλα, απέδωσε ευθύνες για την κατάσταση και στον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Η αναφορά στον Ανδρέα Παπανδρέου και τις εκλογές του 1981

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο Αλ. Τσίπρας έκανε θετική αναφορά στην πρώτη εκλογική νίκη του Ανδρέα Παπανδρέου, το 1981, συνδέοντάς την με την πολιτική αλλαγή που ακολούθησε.

Όπως είπε, η χώρα «κατάφερε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις δημοκρατικής και προοδευτικής διακυβέρνησης για τον τόπο, δύο φορές, και το 1981 και το 2015, με την πρώτη φορά αριστερά».