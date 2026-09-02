Αλέξης Τσίπρας: Δεν ζητάμε λευκή επιταγή, αλλά να μας κρίνεται για το σχέδιο μας

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Με βάση το τρίπτυχο “Παράγουμε περισσότερο, Μοιράζουμε Δικαιότερα, Ζούμε καλύτερα”, ανέλυσε το σχέδιο του κόμματος στην περίπτωση που αυτό αναλάβει τα ηνία της χώρας. Με εμφανή την πρόθεση του το πρόγραμμα να μην εμφανιστεί ως παροχολογία, αλλά ως αποτέλεσμα μία τεχνοκρατικής εργασίας, όπου η κάθε ανακοίνωση μέτρου είναι απόλυτα κοστολογημένη.

Ωστόσο τις εντυπώσεις έκλεψε η πρόταση για την μεταφορά πέντε υπουργείων στην περιφέρεια. Συγκεκριμένα:

Το βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη.

Το Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λάρισα.

Το Τουρισμού στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το Νησιωτικής Πολιτικής στη Λέσβο.

Και το Ψηφιακής Πολιτικής στη Κοζάνη.

Ενώ στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και Ειδική Ζώνη Αμυντικής Βιομηχανίας στη Θράκη.

Ξεκινώντας την ομιλία του ο κ. Τσίπρας επιτέθηκε στον πρωθυπουργό λέγοντας πως θα ζητάει πλέον την άδεια του για το πότε θα ανέβει στην Θεσσαλονίκη. Και συνέχισε λέγοντας πως πριν καν ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα δέχτηκε κριτική πως αυτό είναι υπερκοστολογημένο.

“Μιλάνε αυτοί που το κόμματα τους χρωστάνε μισό δις, αλλά να ξέρουν πως και οι κοστολογητές κρίνονται”, είπε ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ.

Ο κ. Τσίπρας έκανε μία αναφορά στη διεθνή πολιτική σκηνή ενώ στάθηκε στα Ελληνοτουρκικά λέγοντας πως η χώρα μας οφείλει να θωρακίσει την ασφάλειά της και να υπερασπιστεί αποφασιστικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα,

Οικονομία

“Είχε αυτοδυναμία. Είχε χρόνο. Είχε πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους. Κι όμως αυτή η επταετία ήταν μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία”, επισήμανε ο κ. Τσίπρας ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση.

Έκανε λόγο για ένα νέο πατριωτισμό που θα περνάει μέσα από συγκεκριμένους τομείς.

Το πρόγραμμα ύψους 7,39 δισ. ευρώ προϋπολογίζει νέα έσοδα ύψους 1,92 δισ. ευρώ. Έτσι το καθαρό ύψος των εξόδων εκτιμάται στα 5.47 ευρώ, που βρίσκεται εντός του δημοσιονομικού χώρου που σήμερα βρίσκεται στα 5.6 δις ευρώ. Ωστόσο, όπως τόνισε ο κ. Τσίπρας κάθε μέτρο είναι απόλυτα κοστολογημένο και τα μόνιμα μέτρα αφορούν τους τομείς που υπάρχουν μόνιμα έσοδα.

Θα διαθέτει δύο βασικούς πυλώνες. Την πατριωτική εισφορά και το εθνικό ταμείο σύγκλισης.

Για την πρώτη είπε πως “Θεσπίζουμε Πατριωτική Εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων: Ένα ευρώ τον χρόνο για κάθε εκατό ευρώ καθαρής περιουσίας, σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύνσεων πάνω στην ίδια περιουσία. Ένα τοις εκατό στο ισχυρότερο ένα τοις εκατό.

Για το εκατό τοις εκατό της κοινωνίας”.

Για το ταμείο σύγκλισης στους υπολογισμούς προβλέπονται οι ευρωπαϊκοί πόροι που δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί. Και θα είναι το όχημα που θα συνδέει μία νέας εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη με την οικονομική ασφάλεια. “Η νέα επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας”, όπως τη χαρακτήρισε”.

Επίσης ανακοίνωσε την κατάργηση το τέλους επιτηδεύματος για κάθε επιχείρηση, την προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και

μείωση της προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα.

“Το σχέδιό μας έχει τρεις λέξεις” πρόσθεσε “Προστατεύουμε. Ενεργοποιούμε. Χτίζουμε”. Συγκεκριμένα:

– Προστατεύουμε την πρώτη κατοικία.

– Ενεργοποιούμε τα χιλιάδες κλειστά σπίτια.

– Χτίζουμε 50.000 νέες προσιτές στεγαστικές επιλογές μέσα σε τέσσερα χρόνια.

“Εμείς λοιπόν σήμερα, απευθυνόμαστε σε όλες και όλους εσάς. Δεν ζητάμε λευκή επιταγή. Δεν ζητάμε να διαχειριστούμε λίγο καλύτερα μια χώρα χαμηλών προσδοκιών. Σας ζητάμε να μας κρίνετε. Για το Σχέδιο και τους στόχους μας” κατέληξε ο. Τσίπρας.

Την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα παρακολούθησαν η εκπρόσωπους τύπου του κόμματος Θεώνη Κουφονικολάκου οι αναπληρωτές της Νίκος Νυφούδης, Κώστας Καρπουχτσής

πρώην και νυν βουλευτές Διονύσης Τεμπονέρας, Γιώργος Καραμέρος, Μίλτος Ζαμπάρας, Κατερίνα Νοτοπούλου, Συμεων Κεδίκογλου, Βασίλης Κόκκαλης, Γιάννης Σαρακιώτης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Δώρα Αυγέρη.

Επίσης παρών και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Πρόεδροι επιμελητηρίων ( Μερελής, Παπαδόπουλος, Καβαθάς).