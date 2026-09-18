Αλέξανδρος Αυλωνίτης: Εντάσσεται στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής εντάσσεται ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης.



Ο κ. Αυλωνίτης είχε συνάντηση με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή.

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«Καλωσορίζω στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη, έναν βουλευτή με έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο. Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Από την πλευρά του, ο κ. Αυλωνίτης εξέφρασε τη χαρά του. «Ευχαριστώ πολύ που με τιμάς» σημείωσε απευθυνόμενος στον κ. Ανδρουλάκη. Τόνισε επίσης ότι είχε πάντα πολύ καλή εικόνα για το ΠΑΣΟΚ.

«Καλό μας αγώνα», ευχήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης είχε εκλεγεί βουλευτής Κέρκυρας με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά αποχώρησε και ανεξαρτητοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2024, προσχωρώντας στο κόμμα Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη. Από τους Δημοκράτες αποχώρησε τον Ιανουάριο του 2026 εκφράζοντας τη διαφωνία του, σημειώνοντας πως σήμερα «απαιτούνται συνεργασίες στη βάση αρχών και προγραμματικών θέσεων για ένα πλατύ, δημοκρατικό, συμμετοχικό κίνημα πολιτών, χωρίς αρχηγικού χαρακτήρα παλινωδίες, που ευτελίζουν και το επίπεδο της άσκησης πολιτικής στη χώρα».