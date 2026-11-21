Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε συνέντευξή της στον Real FM, αναφέρθηκε στη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να στηρίζει πλέον μόνιμα μέτρα κοινωνικής ενίσχυσης, όπως η σταθερή ενίσχυση των 400 ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης στηρίζεται σε μια πορεία ανάπτυξης, δημοσιονομικής σταθερότητας και σταδιακής ενίσχυσης των εισοδημάτων. Παράλληλα, τοποθετήθηκε για τις μετεκλογικές συνεργασίες, την κριτική του Αντώνη Σαμαρά και τον στόχο της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας το 2027.

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι «η ελληνική οικονομία, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ανεργία έχει μειωθεί, το δημόσιο χρέος αποκλιμακώνεται και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να λαμβάνουμε μέτρα, όχι μόνο έκτακτα, αλλά και μόνιμου χαρακτήρα. Ακριβώς γι’ αυτό βλέπετε όλο και περισσότερα μέτρα που ενισχύουν τους πολίτες, σε μια δύσκολη συνθήκη. Είδατε ότι ήρθε νωρίτερα η ενίσχυση των συνταξιούχων με 400 ευρώ. Το επόμενο διάστημα θα δείτε και μια σειρά πληρωμών και αυξήσεων για τις οποίες έχουμε δεσμευτεί».

Απαρίθμησε δε ενδεικτικά κάποιες από αυτές, λέγοντας: «Στις 30 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή ενός ενοικίου σε περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά. Τον Ιανουάριο θα δοθούν οι αυξήσεις στις συντάξεις, ενώ θα αρχίσει να ισχύει και ο μηδενικός φόρος για τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Τον Απρίλιο αναμένεται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και μέσα στο 2027 προβλέπεται να ξεκινήσει η καταβολή επιδόματος 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους. Από τον Δεκέμβριο ξεκινά το πρόγραμμα “Σπίτι μου 3”, με διευρυμένα κριτήρια, για να έχουν τη δυνατότητα αγοράς σπιτιού περισσότεροι πολίτες».

Απαντώντας σε ερώτηση για την πιθανότητα συνεργασίας με κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, η κ. Σδούκου ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει περιθώριο συνεργασίας με κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της ΝΔ. Είναι κατηγορηματική και απόλυτη η απάντησή μου: δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα. Είχαμε πει ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε μόνο με το ΠΑΣΟΚ, αλλά αφού δεν θέλουν, δεν μπορούμε να τους αναγκάσουμε. Δεν γίνεται με το ζόρι. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι ένας δρόμος μάς μένει: η διεκδίκηση της αυτοδυναμίας. Και αυτό πρόκειται να κάνουμε».

Σε ερώτηση για τις πρόσφατες παρεμβάσεις και την κριτική του κ. Σαμαρά, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα επιχειρήσει για δεύτερη φορά να ακολουθήσει μια δική του πορεία. Προφανώς, θα κριθεί και αυτή η απόπειρα από τους πολίτες. Είναι, βεβαίως, δικαίωμά του να το κάνει. Όμως, νομίζω πως είναι εξαιρετικά σημαντικό η κριτική που ασκεί να εδράζεται στην πραγματικότητα. Μας είπε ο κ. Σαμαράς για νέα Ίμια. Εγώ βλέπω ένα έργο που προχωρά, ένα έργο για το οποίο έχουν δοθεί οι άδειες από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές και το ερευνητικό πλοίο κάνει τη δουλειά του. Πού είναι, δηλαδή, τα νέα Ίμια;»

Η κ. Σδούκου υποστήριξε ότι η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2027 αποτελεί έναν απολύτως εφικτό στόχο. Όπως ανέφερε, «από την επαφή με τους πολίτες προκύπτει ότι υπάρχει ένα σημαντικό ακροατήριο που αναγνωρίζει την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και μιας κυβέρνησης με σαφή εντολή να συνεχίσει το έργο της. Αν δείτε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, ακόμα και στο δύσκολο θέμα της ακρίβειας, το 36% των πολιτών συμφωνεί με τη θέση μας, ενώ στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας φτάνει έως το 60%. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν κοινωνικές ομάδες και πολίτες με τους οποίους μπορούμε να συνομιλήσουμε. Υπάρχει, δηλαδή, ένα μέρος του εκλογικού σώματος που σήμερα δεν εκφράζεται ή παραμένει αναποφάσιστο, αλλά θα αξιολογήσει τις πολιτικές επιλογές όταν τεθούν με σαφήνεια τα πραγματικά διλήμματα των εκλογών. Γι’ αυτό πιστεύω ότι η αυτοδυναμία είναι ένας εφικτός στόχος. Οι πολίτες γνωρίζουν ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και μια κυβέρνηση που να μπορεί να παίρνει αποφάσεις και να υλοποιεί το πρόγραμμά της».