Alco: Μικρές απώλειες για τη ΝΔ στον απόηχο του ΟΠΕΚΕΠΕ – 11,8 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου

Ισχυρό προβάδισμα 15 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, δίνει η νέα δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του Alpha.

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνει μικρές απώλειες στα ποσοστά της πρόθεσης ψήφου για τη ΝΔ, η οποία ωστόσο έχει προβάδισμα 11,8% μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο την ίδια ώρα, εμφανίζει άνοδο μίας μονάδας.

Μία πρώτη εικόνα της πιθανότητας να ψηφίσουν την Μαρία Καρυστιανού έδωσαν οι πολίτες μετά την ανακοίνωση του κόμματός της, με το ποσοστό να φτάνει στο 15%.

Όσον αφορά την κυβέρνηση, οι αποφάσεις της γύρω από ζητήματα της Άμυνας έχει κερδίσει την θετική γνώμη των πολιτών, ενώ αντίθετα, δηλώνουν προβληματισμένοι για άλλα ζητήματα όπως οι συνθήκες στη δίκη των Τεμπών και η διαφάνεια.

Δημοσκόπηση Alco: Πρόθεση στο 23,8% η ΝΔ

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 23,8%, παρουσιάζοντας μία μικρή πτώση, αλλά και διαφορά 11,8% από το ΠΑΣΟΚ που είναι στο 12% (κέρδισε 1,2%). Ακολουθεί με 8,6% η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ με 6,8%, με 6,3% η Πλεύση Ελευθερίας που χάνει άλλη μία μονάδα, ενώ στο 4,6% είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και στο 3% η Φωνή Λογικής.

Στο 15% η Μαρία Καρυστιανού

Στην πιθανότητα να ψηφίσουν ένα κόμμα Καρυστιανού, το θετικό ποσοστό φτάνει στο 15%, στη μέση είναι ένα άλλο 15%, ενώ «λίγο» ή «καθόλου» πιθανό είναι στο 74% σε μια πρώτη εκτίμηση μετά την ανακοίνωση του κόμματός της.

Αρνητική εικόνα για τη δίκη των Τεμπών

Για την πρώτη εικόνα για τη δίκη των Τεμπών, οι πολίτες σε ποσοστό 67% λένε πως η εικόνα είναι «κακή» ή «άθλια», όσον αφορά την οργάνωση.

Για το Ιράν το 94% ανησυχεί πολύ ή αρκετά.