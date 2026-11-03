Alco: Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης οι πιο δημοφιλείς υπουργοί της κυβέρνησης

ΟΝίκος Δένδιας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι οι τρεις δημοφιλέστεροι υπουργοί της κυβέρνησης σύμφωνα με το β’ μέρος της δημοσκόπησης της Alco που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας στις αυθόρμητες απαντήσεις στο σύνολο των ψηφοφόρων προηγείται με ποσοστό 22%, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας είναι στο 13% και ακολουθεί στην τρίτη θέση με 9% ο υπουργός Υγείας. Την επτάδα συμπληρώνουν οι Κωστής Χατζηδάκης (7%), Μιχάλης Χρυσοχοΐδης (5%), Νίκη Κεραμέως (3%) και Κικίλιας (3%).

Η εικόνα διαφοροποιείται στις εκτιμήσεις των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Ο Νίκος Δένδιας που βρίσκεται στην πρώτη θέση συγκεντρώνει ποσοστό 49% και δεύτερος είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης με 35%. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης συγκεντρώνει 33% και είναι στην τρίτη θέση. Έπειτα ακολουθούν οι Κωστής Χατζηδάκης με 16%, Μιχ. Χρυσοχοΐδης (14%), Νίκης Κεραμέως (9%). Βασίλης Κικίλιας (6%) και ο Γιώργος Γεραπετρίτης με 6%.

Η δημοσκόπηση περιλαμβάνει ερωτήματα και για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης με τους πολίτες να εμφανίζονται διχασμένοι σε ότι αφορά τις επιπτώσεις στην αγορά εργασίας. Το 33% δηλώνει ότι δεν χρησιμοποιεί καθόλου την Τεχνητή Νοημοσύνη, το 32% απαντά «αρκετά» και το 28% «λίγο».

Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της Alco που παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων το προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος παραμένει σταθερό στις 10 μονάδες έναντι της ΕΛΑΣ. Η ΝΔ βρίσκεται στο 23,4% και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο 13,4%. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει οριακή άνοδο, μειώνοντας τη διαφορά του από την ΕΛΑΣ στο 1,2% από το 1,6% στην έρευνα της ίδιας εταιρείας στα μέσα Οκτωβρίου.